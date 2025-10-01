Στο 1,8% από 3,1% τον Αύγουστο υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025, από 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Σεπτέμβριο (3,2%, σε σύγκριση με 3,1% τον Αύγουστο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (3,0%, σε σύγκριση με 3,2% τον Αύγουστο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά σε σύγκριση με τον Αύγουστο) και την ενέργεια (-0,4%, σε σύγκριση με -2,0% τον Αύγουστο).

Η Ελλάδα κατέγραψε τον τρίτο χαμηλότερο πληθωρισμό τον Σεπτέμβριο, πίσω μόνο από την Κύπρο και τη Γαλλία.

Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Εσθονία με 5,25, ακολουθούμενη από την Κροατία με 4,6%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.