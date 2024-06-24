Τον Σεπτέμβριο και αφού έχουν αξιολογηθεί τα ευρήματα από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα επαναξιολογηθεί ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού των κερδών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο το σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και κυρίως να διορθωθούν κάποιες ακραίες αδικίες που έχουν παρατηρηθεί.

Τις επερχόμενες αλλαγές τις έχει προαναγγείλει εξάλλου τόσο ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, πριν από μία εβδομάδα στον ΣΚΑΪ, όσο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν αναφέρθηκε πρόσφατα στο συγκεκριμένο θέμα αμέσως μετά από τις ευρωεκλογές.

Όπως χαρακτηριστικά είχε σημειώσει, «καταλαβαίνω την αντίδραση και το αίσθημα της αδικίας, αλλά το τεκμήριο είναι "μαχητό"». Και είχε προσθέσει: «δεν θα κάνουμε πίσω στη μεταρρύθμιση, ίσως γίνουν κάποιες βελτιώσεις αλλά ο πυρήνας δεν θα αλλάξει. Να κρατήσετε ότι θα έχουμε μόνο επιμέρους διορθώσεις, αν υπάρχουν κάποιες κατάφορες αδικίες, τις οποίες θα βρούμε τώρα στην πορεία. Αλλαγή στον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής μας δεν θα υπάρξει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα από αυτές και εν συνεχεία, εκεί που θα διαπιστωθούν αστοχίες, θα υπάρξει παρέμβαση έτσι ώστε να δοθεί η αίσθηση ότι οι αδικίες διορθώνονται.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αναφερόμενες στο θέμα επιβεβαιώνουν την πρόθεση αλλαγών αλλά σημειώνουν με έμφαση ότι «ο βασικός πυρήνας του νόμου δεν θα αλλάξει».

Αποφεύγουν πάντως να μπουν στην ουσία, και αυτό διότι, όπως αναφέρουν, έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής λίγες (σε σχέση με τις αναμενόμενες) δηλώσεις και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πριν από λίγες ημέρες, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, τόνισε ότι «θα δούμε πώς θα πάνε οι φορολογικές δηλώσεις, τι φόρος θα βγει, εάν υπάρχουν περιπτώσεις όπου υπάρχει αδικία, όπου υπάρχει υπερβολικός φόρος λόγω των ποσοστώσεων, λόγω των διαφόρων παραγόντων και μεταβλητών που υπάρχουν μέσα στον νόμο, τον Σεπτέμβριο και μετά θα δούμε εφόσον χρειαστεί εάν θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις ή σημειακές παρεμβάσεις».

Παράλληλα, από το υπουργείο αναφέρουν ότι εφόσον στην πράξη προκύψουν στρεβλώσεις ή αστοχίες κατά την εφαρμογή του νόμου, όπως για παράδειγμα σε κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες λόγω μίας μεταβλητής που έχουμε βάλει στον νόμο να προκύψει ένας πολύ μεγάλος φόρος, πολύ-πολύ μεγαλύτερος από τα έσοδα ή τον τζίρο της συγκεκριμένης επιχείρησης, εκεί φυσικά θα γίνει παρέμβαση. Οι ίδιες πηγές πάντως αναφέρουν ότι «κανένας νόμος δεν είναι τέλειος» και ότι «δεν θέλουμε να εξοντώσουμε τον ελεύθερο επαγγελματία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες αλλαγές υπάρξουν θα κινηθούν στους εξής άξονες:

* Στην ελάχιστη τεκμαρτή αμοιβή, που ενδεχομένως να μειωθεί.

* Να λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα.

* Να μπορεί να γίνεται πιο εύκολη - διαδικαστικά - η αμφισβήτηση των τεκμηρίων.

* Να αξιοποιηθεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη.

* Να γίνονται διασταυρώσεις μέσω του myDATA.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι αδικούνται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου, αποκαλύπτοντας, ωστόσο, αναλυτικά στοιχεία για την εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση, καθώς και για τις δαπάνες διαβίωσης.

Προβλέπεται η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για τις πηγές εισοδήματος, τραπεζικούς λογαριασμούς, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, κρυπτονομίσματα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, μετρητά, ακόμη και για τις δαπάνες για ασφάλιστρα, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο.

