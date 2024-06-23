Ξεκίνησαν οι συναντήσεις του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με επιχειρηματίες και με εκπροσώπους του λιανεμπορίου με σκοπό να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα.

Το στοίχημα για την κυβέρνηση δεν είναι μόνον η πτώση του πληθωρισμού, αλλά το αποτέλεσμα να φανεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ γι' αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου, ο υπουργός ξεκίνησε τις επαφές του, σχεδόν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με επιχειρηματίες, ορισμένοι από τους οποίους εκπροσωπούν και φορείς του λιανεμπορίου και θα συνεχιστούν, εντατικά, τις επόμενες μέρες, με εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών καθώς και με τους εκπροσώπους φορέων που υπάγονται στο υπουργείο κι έχουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία της αγορά όπως είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Σημειώνεται ότι πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου είναι, πέρα από την προσπάθεια της αγοράς για τη μείωση των τιμών και την ενίσχυση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών σε θέματα αισχροκέρδειας, η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. Στο κομμάτι αυτό, καθοριστική συμβολή έχει η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνει τις υποθέσεις η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και ο αυτεπάγγελτος ελεγκτικός ρόλος της στην αγορά. Καθοριστική είναι, δε, και η συμβολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, όπου αναμένεται νέα ηγεσία, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία του Λευτέρη Ζαγορίτη τον Αύγουστο.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων για την ακρίβεια μέχρι το Δεκέμβριο αλλά θέση, τόσο της βιομηχανίας όσο και του λιανεμπορίου είναι ότι έχουν μειώσει τα περιθώρια κέρδους και εκτιμούν πως η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού επιτρέπει την σταδιακή άρση των μέτρων της κυβέρνησης.

Στις συναντήσεις που ήδη είχε ο υπουργός, οι επιχειρηματίες εστίασαν στην επανεξέταση του μέτρου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και αυτό διότι, όπως εκτιμούν, ο περιορισμός μπορεί να λειτούργησε για ένα διάστημα ως φραγμός στις αυξήσεις αλλά, ταυτόχρονα, δεν μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις σε προϊόντα. Αυτό το δεύτερο στοιχείο είναι που ενδιαφέρει, άμεσα, και το υπουργείο Ανάπτυξης καθώς όπως δήλωσε ο υπουργός σε πρόσφατη συνάντησή του με δημοσιογράφους «οι επιχειρήσεις σε πολλά προϊόντα θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές και να περιορίσουν το μεσοταθμικό τους κέρδος. Θα πρέπει να βάλουν πλάτη». Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι μια υπόθεση που «πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας» και «όταν λέω όλοι, εννοώ το κράτος, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι δυνάμεις της αγοράς και οι πολίτες».

Πάντως, για τους ανθρώπους της αγοράς ο παρεμβατισμός για μεγάλο διάστημα, δημιουργεί στρεβλώσεις και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει τα όποια μέτρα λαμβάνονται να επανεξετάζονται και να βελτιώνονται ή ακόμα και να καταργούνται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

