Σαφές μήνυμα για την ανάγκη περαιτέρω στήριξης και θεσμικής θωράκισης του συνεταιριστικού κινήματος έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, από το βήμα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΘΕΑΣ.

Ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε την ΕΘΕΑΣ «θεσμικό συνομιλητή αλλά και πραγματικά σημαντικό εθνικό φορέα» που μπορεί να συμβάλει σε μια νέα κουλτούρα στον γεωργικό και κτηνοτροφικό κόσμο. Τόνισε πως «αν θέλουμε ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας να δημιουργήσει την προοπτική της προστιθέμενης αξίας που όλοι διεκδικούμε για τα δικά μας προϊόντα, τότε πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργατικότητα».

Ανατρέχοντας στις παθογένειες του παρελθόντος, ο Κώστας Τσιάρας είπε πως «αν επιχειρήσει κανείς να δει από τη μεταπολίτευση και μετά την ιστορική διαδρομή, θα οδηγηθεί σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις: τελειώνει μια περίοδος μεγάλης ακμής που δεν συνοδεύτηκε από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, κυρίως γιατί το συνεταιριστικό κίνημα, εκείνα τα χρόνια, έγινε αντικείμενο μικροπολιτικών και μικροκομματικών επιδιώξεων. Ήταν μια περίοδος απαξίωσης που δεν βοήθησε σε καμία περίπτωση, όχι μόνο την ίδια την παρουσία του συνεταιριστικού κινήματος, αλλά κυρίως τους Έλληνες αγρότες».

Πλέον, όμως, σημείωσε, ότι έχει γίνει μια πραγματική επανεκκίνηση: «Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τον πραγματικό λόγο: ο ελληνικός πρωτογενής τομέας με βάση τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικός μέσα από το συνεταιρίζεσθαι. Μόνο μέσα από μεγάλες ομάδες δημιουργείται η δυνατότητα για περισσότερες επενδύσεις, καλύτερες διεκδικήσεις τιμών και μια γενικότερη καλύτερη παρουσία, εντός και εκτός συνόρων».

Θεσμικές παρεμβάσεις και φορολογικά κίνητρα

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις στοχευμένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων:

Έκπτωση 50% στον φόρο εισοδήματος για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή συμβολαιακή γεωργία

Δυνατότητα σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που δεν λειτουργούν να απορροφώνται από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που λειτουργούν με αίτημά τους, ώστε να αξιοποιείται η περιουσία τους.

Μεγαλύτερη ελευθερία στα καταστατικά να καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Απλοποίηση των διαδικασιών, στα κίνητρα, στη θεσμική θωράκιση.

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι η πολιτεία έχει «δημιουργήσει το πλαίσιο και δίνει προοπτική», δίνοντας στη συνεργατικότητα την ώθηση που χρειάζεται.

Ρύθμιση για κόκκινα δάνεια: Πραγματική ανάσα για 21.000 αγρότες

Εκτενής ήταν η αναφορά του Υπουργού στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια στον αγροτικό τομέα. Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση προχωρά για πρώτη φορά «με σχέδιο και αποφασιστικότητα» στη λύση ενός χρόνιου προβλήματος, που «έχει αδρανοποιήσει παραγωγικές περιουσίες»:

Το νέο πλαίσιο προβλέπει:

Γενναία διαγραφή χρεών μέσω συμβιβαστικών λύσεων.

Βιώσιμους διακανονισμούς με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των αγροτών.

Διαφάνεια, με εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και εξειδικευμένους διαχειριστές.

Η ρύθμιση αφορά πάνω από 700 αγροτικούς συνεταιρισμούς και 21.000 αγρότες και, όπως σημείωσε ο κ. Τσιάρας, «δεν είναι απλώς ένα τεχνικό μέτρο. Είναι μια πραγματική ανάσα για τον αγροτικό κόσμο. Μια επιλογή δικαιοσύνης και προοπτικής».

Επενδύσεις, ΚΑΠ και μετασχηματισμός

Ο Υπουργός ανέδειξε τις ευκαιρίες που ανοίγονται μέσω των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, τις οποίες χαρακτήρισε «πεδίο δόξης λαμπρό» και για το συνεταιριστικό κίνημα: «Δεν θα σας πω πολλά για τα 600 εκατομμύρια που θα επενδυθούν, αλλά η θερμοκηπιακή καλλιέργεια μπορεί να φέρει άμεσα την προστιθέμενη αξία».

Την ίδια ώρα, όπως είπε, στο επίκεντρο της πολιτικής παραμένει η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων, και ειδικά των πόρων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ταυτόχρονα, ο Υπουργός τόνισε ότι οι προκλήσεις – από την κλιματική κρίση μέχρι τη διεθνή συγκυρία – επιβάλλουν να ξαναδούμε το παραγωγικό μοντέλο προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς του.

«Είναι μια δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα, γιατί υπάρχουν παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν, γιατί η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει συνέπειες που καλούμαστε να λύσουμε».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους αγρότες και τους συνεταιρισμένους παραγωγούς: «Ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος πρέπει να γίνει ένας μικρός επιχειρηματίας, συμμετέχοντας σε ένα μεγαλύτερο συνεταιριστικό σχήμα που δίνει άλλες δυνατότητες. Είμαστε υποχρεωμένοι ο καθένας από μας να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα».

Πηγή: skai.gr

