Ελαφρά μειωμένο το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών το α' τρίμηνο

Μικρή μείωση παρουσίασε η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους, λόγω της μείωσης των καταθέσεων και των τοποθετήσεων των εταιρειών σε χρεωστικούς τίτλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 164 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 21.059 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 61 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 529 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025. Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 43 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 390 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού επίσης μειώθηκαν κατά 18 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 139 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 2,5% το α΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 2,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Μείωση κατέγραψε επίσης και η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους και διαμορφώθηκε στα 10.523 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025, έναντι 10.874 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του εσωτερικού, αλλά και σε μείωση των αποτιμήσεων των ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 50,0% το α΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 51,2% το προηγούμενο τρίμηνο.

Αντίθετα, αύξηση παρουσίασε η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία ανήλθε στα 6.438 εκατ. ευρώ, έναντι 6.219 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 30,6% το α΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 29,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές μεριδίων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Τέλος, αύξηση σημείωσε και η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας, καθώς αυξήθηκε στα 1.016 εκατ. ευρώ, έναντι 973 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων μετοχών του εσωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των αποτιμήσεων μετοχών των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Το ποσοστό των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 4,8% το α΄ τρίμηνο του 2025, έναντι 4,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3.566 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025, έναντι 3.462 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 244 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 15.555 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 216 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 11.950 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.605 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 76,8% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.



