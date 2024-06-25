Εκθεση ΟΟΣΑ για μέτρα κατά της διαφθοράς

Της Ιωάννας Μάνδρου

Την άμεση προσαρμογή της Ελλάδας στη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς και στην καταπολέμηση της σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, σημειώνει σε έκθεση του ο ΟΟΣΑ μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΟΟΣΑ σημειώνεται ότι η Ελλάδα υλοποίησε 38 από τις 49 συστάσεις και μάλιστα σε σύντομο χρόνο, ενώ υπογραμμίζεται ότι η υλοποίηση αυτών των μέτρων κατά της διαφθοράς αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν και επισημαίνονται στην έκθεση είναι:

Η συνολική αναβάθμιση της ευθύνης των νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας, σε μια ενιαία και αποτελεσματική δικαστική διαδικασία.

Η ενίσχυση της δικαιοδοσίας και του ρόλου του Οικονομικού Εισαγγελέα, με την διεύρυνση της εξουσίας του να ερευνά και να διώκει αδικήματα διαφθοράς.

Η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του Νόμου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers protection).

Η ενίσχυση του Χάρτη Δεοντολογίας για δικαστές και εισαγγελείς στην αστική και ποινική δικαιοσύνη καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας για τα Μέλη της Κυβέρνησης, τονίζοντας την πραγματική ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική εξουσία.

Στην Έκθεση αναφέρεται ότι αναμένεται περαιτέρω πρόοδος μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων και αναγνωρίζεται ότι ήδη γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.



Στην προσπάθεια που οδήγησε στο θετικό αυτό αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμμετείχαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Από την έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, την προσπάθεια συντόνισε ο πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος, σε συνεργασία με την επικεφαλής της εθνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα Εργασίας, καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη. Στην ομάδα αξιολογητών της χώρας μετείχαν δικαστές και δημόσιοι λειτουργοί από την Κορέα και την Λιθουανία, ενώ η τελική απόφαση ελήφθη από την ολομέλεια των 46 κρατών μερών στη Σύμβαση.

