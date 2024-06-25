«Σαφάρι» σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής - ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, κατά το τετραήμερο από 20 έως 23 Ιουνίου 2024.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε συνολικά 17 επιχειρήσεις σε περιοχές της Αθήνας, της Μυκόνου και της Πιερίας, ενώ σε μία εξ' αυτών διαπιστώθηκε παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, για την οποία προβλέπεται αναστολή λειτουργίας για 48 ώρες.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε:

Σε περιοχές της Αθήνας:

σε παραδοσιακό καφενείο, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι που δεν αναγράφονταν στον ετήσιο πίνακα προσωπικού,

σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών γευμάτων και ποτών, να απασχολούνται -3- εργαζόμενοι που δεν αναγράφονταν στον ετήσιο πίνακα προσωπικού και

σε καφέ-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στον ετήσιο πίνακα προσωπικού καθώς και εργαζόμενος εκτός αναγραφόμενου ωραρίου.

Σε περιοχές της Μυκόνου:

σε επιχείρηση εστίασης, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση τουλάχιστον ενός προβλεπόμενου παραστατικού στοιχείου λιανικής πώλησης φορολογικού έτους 2024, 1.050,09 ευρώ, παράβαση για την οποία προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας του για 48 ώρες,

σε beach - bar, να απασχολούνται -6- εργαζόμενοι εκτός ημέρας εργασίας,

σε εταιρεία τουριστικών επιχειρήσεων, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας και εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,

σε καφετέρια-κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ημέρας εργασίας και εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας,

σε επιχείρηση εκμετάλλευσης χώρων διασκέδασης και ψυχαγωγίας, να απασχολούνται -3- εργαζόμενοι εκτός ωραρίου εργασίας,

σε επιχείρηση παροχής γευμάτων, να απασχολούνται -4- εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού και

σε επιχείρηση παροχής γρήγορων γευμάτων, να απασχολείται εργαζόμενος που δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού.

Σε περιοχές της Πιερίας:

σε ψητοπωλείο - beach bar, να απασχολούνται -19- εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν επιδείχτηκε πίνακας προσωπικού, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -3- αποδείξεων συνολικής μικτής αξίας -67,80- ευρώ,

σε καφέ - beach bar, να απασχολούνται -6- εργαζόμενοι, εκ των οποίων ένας δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και -5- εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -8- αποδείξεων συνολικής μικτής αξίας -110- ευρώ,

σε ξενοδοχείο - εστιατόριο, να απασχολούνται -2- εργαζόμενοι που δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού,

σε καφέ - beach bar, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας και

σε καφέ-μπαρ, να απασχολείται εργαζόμενος εκτός ωραρίου εργασίας, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε η μη έκδοση -7- αποδείξεων, συνολικής μικτής αξίας -55,03- ευρώ.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α., Σ.ΕΠ.Ε.) για την επιβολή των ανάλογων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.