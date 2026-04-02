Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προειδοποίησε την Πέμπτη ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης αναμένεται να ανέλθει στο 3,1% το δεύτερο τρίμηνο, λόγω του ενεργειακού σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι τρέχουσες προβλέψεις εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2,8% το τρίτο τρίμηνο, «μετά τη μείωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων, όπως αυτή αντανακλάται στις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης».

Η ΕΚΤ προειδοποίησε για κινδύνους επιβράδυνσης των προοπτικών ανάπτυξης λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση, τις δαπάνες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού, να μειώσει τις εξαγωγές και να αποδυναμώσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Οι ίδιοι παράγοντες θα μπορούσαν να ωθήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλότερα επίπεδα από τα αναμενόμενα. «Αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί και να γίνει πιο επίμονο εάν η αύξηση των τιμών της ενέργειας επεκταθεί στον πληθωρισμό εκτός του ενεργειακού τομέα σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι υποτίθεται στο βασικό σενάριο, ή εάν ο πόλεμος διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού σε ευρύτερο βαθμό», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

