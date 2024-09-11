Σταϊκούρας: Τα έργα του Υπουργείου Υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Τις Δράσεις, μέσω των οποίων υλοποιούνται συνολικά 18 έργα, που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στην εκδήλωση με τίτλο «Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Κοινωνική Ανταποδοτικότητα», η οποία διεξήχθη στο περίπτερο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Βασίλης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος και η Γενική Γραμματέας Μεταφορών Δέσποινα Παληαρούτα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, τα έργα αυτά, συνολικού προϋπολογισμού 5,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αφορούν, όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας παρεμβάσεις:

· Ενίσχυσης της ασφάλειας των μεταφορών,

· Υλοποίησης βιώσιμων υποδομών,

· Προώθησης της ηλεκτροκίνησης και της πράσινης μετάβασης και

· Τόνωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αναλυτικά οι δράσεις και τα επιμέρους έργα που παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είναι τα εξής:

1. Η κατασκευή του Βορείου Οδικού 'Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), που περιλαμβάνει τρία υποτμήματα:

i. Χανιά - Ηράκλειο προϋπολογισμού 2,057 δισ. ευρώ (Παραχώρηση με τις απαλλοτριώσεις).

ii. Χερσόνησος - Νεάπολη προϋπολογισμού 349 εκατ. ευρώ (ΣΔΙΤ).

iii. Νεάπολη - 'Αγιος Νικόλαος προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ (Δημόσιο Έργο).

2. Κατασκευή του Βόρειου τμήματος «Τρίκαλα - Εγνατία» του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ.

3. Παρεμβάσεις αναβάθμισης σε 13 περιφερειακά αεροδρόμια με σκοπό τη συμμόρφωση με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (EASA), προϋπολογισμού 134 εκατ. ευρώ.

4. Αποκατάσταση προσβασιμότητας μετά τις καταστρεπτικές συνέπειες της καταιγίδας «DANIEL»:

i. 1.009 σημεία παρέμβασης στο Οδικό Δίκτυο: Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα ολοκληρωθούν εργασίες αποκατάστασης ύψους 410 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 900 εκατ. ευρώ.

ii. Σιδηροδρομικό Δίκτυο: Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα ολοκληρωθούν εργασίες αποκατάστασης ύψους 188 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 452 εκατ. ευρώ

5. Έξυπνες Γέφυρες: Αξιολόγηση της δομικής απόκρισης επιλεγμένων σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών στο σύνολο της χώρας. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω σύγχρονων συστημάτων. Η επιλογή των γεφυρών γίνεται σε συνεργασία με τον ΟΣΕ και τις 13 Περιφέρειες. Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 222,4 εκατ. ευρώ.

6. Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενιαίου ψηφιακού Χάρτη Απαλλοτριώσεων και Διεκδικήσεων της χώρας (e-apallotriosis): Το έργο, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης ψηφιοποίησης των αρχείων του Κράτους.

7. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και Πόρων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: Η εφαρμογή θα επιτρέπει μέσω ψηφιακών εργαλείων τη διαχείριση εγγράφων και πληροφοριών, καθώς και τη βελτιστοποίηση συνεργασίας υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 12,4 εκατ. ευρώ.

8. Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο: Η δράση προϋπολογισμού 45,2 εκατ. ευρώ αφορά τη μελέτη - κατασκευή για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων σε 630 επικίνδυνα σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

9. Οργανωτική μεταρρύθμιση σιδηροδρομικού τομέα: Η δράση προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ αφορά τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου, δημόσιου φορέα, διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής.

10. Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΣΕ: Η δράση προϋπολογισμού 46,6 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

· Την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων τηλεματικής και συλλογής κομίστρου.

· Υποδομή για έξυπνους σταθμούς.

· Ψηφιακή εξυπηρέτηση, διαχείρισης αιτημάτων επιβατικού κοινού και παραπόνων.

11. Αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής. Το έργο, προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ αφορά την κατασκευή μονής γραμμής μήκους 36 χλμ. από τα 'Ανω Λιόσια μέχρι τον παλιό Σιδηροδρομικός Σταθμό Μεγάρων.

12. Ηλεκτροκίνηση: Η δράση περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:

i. Πράσινες Δημόσιες Μεταφορές (προϋπολογισμού 137,4 εκατ. ευρώ): Αντικατάσταση παλαιότερων λεωφορείων με 250 νέα σύγχρονα ηλεκτρικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν ενταχθεί στον στόλο των αστικών συγκοινωνιών των δύο πόλεων από τον Μάιο του 2024.

ii. Φορτίζω Παντού (προϋπολογισμού 173,8 εκατ. ευρώ).

iii. Πράσινα Ταξί (προϋπολογισμού 82,8 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, περιλαμβάνεται ο Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) σταθμών φόρτισης επιβατικών αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.