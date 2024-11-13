Λογαριασμός
Αυτή είναι η νέα λίστα με 523 κωδικούς προϊόντων που έχουν μείωση τιμής

Μεταξύ των προϊόντων στα οποία μειώνονται οι τιμές βρίσκονται τα κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά προϊόντα, σοκολάτες και πολλά άλλα

Λίστα προιοντα

Ανανεωμένη λίστα με τους 523 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 24%, ανακοίνωσε σήμερα 13 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Μεταξύ των προϊόντων στα οποία μειώνονται οι τιμές βρίσκονται τα κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά προϊόντα, σοκολάτες και πολλά άλλα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη λίστα με τις νέες μειωμένες τιμές

