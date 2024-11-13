Ανανεωμένη λίστα με τους 523 κωδικούς προϊόντων που έχουν ενταχθεί ως τώρα στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ από 5% έως 24%, ανακοίνωσε σήμερα 13 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Μεταξύ των προϊόντων στα οποία μειώνονται οι τιμές βρίσκονται τα κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά προϊόντα, σοκολάτες και πολλά άλλα.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη λίστα με τις νέες μειωμένες τιμές

Πηγή: skai.gr

