Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας θα συνεχιστούν και το 2025

Την προσπάθειά για την αποκλιμάκωση των τιμών προϊόντων στο ράφι δεν πρόκειται να τη σταματήσουμε ποτέ τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελούν τα χαμηλά οικονομικά στρώματα.

Το τελευταίο 6μηνο ο πληθωρισμός είναι κάτω από 1% υπογράμμισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα ο πληθωρισμός στα προϊόντα διατροφής είναι στο μισό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

«Αυτό που βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια λόγω και της πανδημίας και των δύο πολέμων που οδήγησαν στην αύξησή τιμών της τάξης άνω του 30% το τελευταίο εξάμηνο ,έχει φρενάρει», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός κινείται σε περιοχή πέριξ του μηδενός.

Όσον αφορά τα μέτρα του υπουργείου που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μείωση των τιμών, σύμφωνα με τον υπουργό είναι ο εξαπλασιασμός των προστίμων και οι αυστηροί έλεγχοι. Μάλιστα ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν βρίσκονται στην «καλύτερη κατάσταση» και για το λόγο αυτό χρειάζονται ενίσχυση.

Για τις πολιτικές εξελίξεις ο κ. Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εάν δεν ήταν πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης θα «αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ και λόγω των μέτρων για τη σταθερότητα της χώρας, το κόμμα της αντιπολίτευσης διαλύεται σε 5-6 κομμάτια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.