Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια την Πέμπτη η Ευρωπαίκή Κεντρική Τράπεζα, μετά από 8 διαδοχικές μειώσεις.

Το βασικό επιτόκιο ανέρχεται στο 2%.

Η ΕΚΤ, επιθυμεί να έχει περισσότερα δεδομένα στη διάθεσή της για την πορεία του πληθωρισμού και τις πιθανές επιπτώσεις των δασμών Τραμπ, πριν προχωρήσει στην επόμενη κίνησή της.

Οι αγορές τιμολογούν δύο ακόμη μείωσεις για φέτος, μία τον Σεπτέμβριο και άλλη μία τον Δεκέμβριο.

H ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται επί του παρόντος στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Οι εισερχόμενες πληροφορίες συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με την προηγούμενη αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προοπτικές του πληθωρισμού. Οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές συνέχισαν να υποχωρούν και οι μισθοί αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό.

Αντανακλώντας εν μέρει τις προηγούμενες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ανθεκτική συνολικά σε ένα αντίξοο παγκόσμιο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο, ιδίως λόγω των εμπορικών διενέξεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Πηγή: skai.gr

