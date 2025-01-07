Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ανοίγει αύριο, 8 Ιανουαρίου η πλατφόρμα για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025 και θα μείνει ανοιχτή έως τις 20 Μαρτίου (https://exoikonomo2025.gov.gr/) 430 εκατ. ευρώ (396 εκατ. ευρώ για άμεση ενίσχυση και 34 εκατ. ευρώ για επιδότηση επιτοκίου δανείων) περιμένουν τους ιδιοκτήτες, αλλά και τους ενοικιαστές περίπου 11.500 κατοικιών, ώστε να τις αναβαθμίσουν ενεργειακά.



Προϋποθέσεις είναι η προς αναβάθμιση κατοικία να είναι κύρια (ανεξάρτητα αν είναι μονοκατοικία ή διαμέρισμα) και οι εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο του προγράμματος να την αναβαθμίζουν ενεργειακά κατά τουλάχιστον 3 βαθμίδες.

Είναι λογικό, επομένως, να απαιτείται πριν την αίτηση, η «επίσκεψη» στον ενεργειακό επιθεωρητή (της αρεσκείας του ενδιαφερόμενου), για να διαπιστωθεί η ενεργειακή κλάση του υποψήφιου προς αναβάθμιση ακινήτου. Το ακίνητο πρέπει να έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας το πολύ Γ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί από την Πρωτοχρονιά του 2025 και έπειτα. Το πρόγραμμα επιδοτεί και την έκδοση του πιστοποιητικού.

Κατοικίες που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνια μίσθωση ΔΕΝ είναι επιλέξιμες.



Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) επιλέξιμη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και ενοικιαστές με διάρκεια υπολειπόμενης ισχύος μίσθωσης τουλάχιστον 7 ετών κατά την υποβολή της αίτησής τους στο πρόγραμμα.



Στην ουσία εισοδηματικά κριτήρια δεν υπάρχουν. Το τελικό ποσό της επιδότησης καθορίζεται από έναν εισοδηματικό πήχη, τις €5.000 για ατομικό εισόδημα και τις €10.000 για το οικογενειακό, και το αν ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε κάποια ευπαθή κατηγορία :



Για ατομικό εισόδημα έως 5.000€ και οικογενειακό έως 10.000€:

Πληγέντες Θεσσαλίας 100%

Σεισμόπληκτοι Αρκαλοχωρίου-Σάμου 100%

Υπόλοιποι 95%



Για ατομικό εισόδημα άνω των 5.000€ και οικογενειακό άνω των 10.000€ :

Οικογένειες με μέλος ΑμεΑ 80%

Πληγέντες Θεσσαλίας 80%

Σεισμόπληκτοι Αρκαλοχωρίου-Σάμου 80%

Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι 65%

Υπόλοιποι 50%



Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να κάνει μόνο μια αίτηση και για κάθε κατοικία επίσης επιτρέπεται μόνο μια αίτηση. Στις περιπτώσεις ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυρίων), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.



Οι εργασίες που επιδοτούνται μέχρι του ποσού των 35.000€ είναι οι εξής :

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Σύστημα ζεστού νερού μέσω χρήσης ΑΠΕ

Συστήματα Smart Home (Αποθήκευση Ενέργειας, Διαχείριση ηλεκτρικών φορτίων)

Επιδοτούνται και πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, εργασίες αποξηλώσεων/καθαιρέσεων και η εναλλακτική διαχείριση των παραγόμενων από αυτές αποβλήτων, σήτες, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, λοιπά αναγκαία συμπληρωματικά κόστη υλικών.

Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες.



Οι εργασίες αναβάθμισης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 8 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά αιτήματος παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που γίνει δεκτό, η παράταση δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 ημέρες.



Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να καλύψει μέρος ή ολόκληρη τη συμμετοχή του με δάνειο (εφόσον έχει ατομικό εισόδημα άνω των 5.000€ ή οικογενειακό άνω των 10.000€) προβλέπεται ΠΛΗΡΗΣ επιδότηση επιτοκίου. Η δανειακή σύμβαση:

Δεν επιτρέπεται να προβλέπει εμπράγματες εξασφαλίσεις

Έχει διάρκεια 4-6 χρόνια

Προβλέπει μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του ωφελούμενου

Προβλέπει επιτόκιο 7,5% σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της



Η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων



Επειδή το ενδιαφέρον αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει ξεκαθαρίσει ότι για την τελική επιλογή βασικό ρόλο στη μοριοδότηση θα παίξει το κριτήριο των βαθμο-ημερών που δείχνουν πόσο κρύο έχει σε κάθε περιοχή κατά το πρότυπο του επιδόματος θέρμανσης. Άλλες ενεργειακές ανάγκες έχει ένα σπίτι στο Αμύνταιο και άλλες στο Μοσχάτο.

Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν ως προς τη βαθμολογία, ανώτερη στην κατάταξη τοποθετείται εκείνη η αίτηση που κατατέθηκε πρώτη.

