Ανήμερα των Θεοφανίων (6/01) τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ είνα κλειστά με μοναδικές εξαιρέσεις τα τύπου Shop & Go αλλά και οι πιο μικρές αλυσίδες όπως τα Bazaar ή τα OK Markets.

Σημειώνεται πως μετά τα Θεοφάνιια, τα μαγαζιά θα επανέλθουν στη συνηθισμένη λειτουργία τους, εξυπηρετώντας τους καταναλωτές κανονικά.

Την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων αλλά και οι καταναλωτές μετρούν αντίστροφα για τις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες κάνουν πρεμιέρα την προσεχή Δευτέρα 13 Ιανουαρίου.

Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και έμποροι θα ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους μετά τις γιορτές.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου με τους εμπορικούς συλλόγους να ανακοινώνουν ότι οι ιδιοκτήτες έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν τα καταστήματα τους προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2025, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας τις δύο αυτές ημέρες, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Συμβουλές στους καταναλωτές

Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- πως σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση.

Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 13 Ιανουαρίου.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, με τις κυρώσεις για όσους παραβαίνουν το νόμο να προβλέπουν την επιβολή προστίμου ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Να σημειωθεί, πως οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

