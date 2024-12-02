Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής, ανακηρύχθηκε ο Βασίλης Κορκίδης, ως επικεφαλής του ενιαίου Συνδυασμού, «Επιχειρηματική Ανάπτυξη Πειραιά», που συγκέντρωσε το απόλυτο των ψήφων, κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση με αφορμή τη σημερινή ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη συγκρότηση σε σώμα των 41 μελών, που απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Επίσης, διενεργήθηκαν οι εσωτερικές αρχαιρεσίες για την εκλογή της επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής, τα προεδρεία των τεσσάρων τμημάτων, και τους ορισμούς αναπληρωτών, καθώς και όλων των εκπροσώπων του ΕΒΕΠ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της εκλογής των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και του ορισμού των αναπληρωτών τους έχουν ως ακολούθως:

Προέδρος: Βασίλης Κορκίδης

Αντιπρόεδροι: Κωστής Αχλαδίτης και Δημήτρης Μαθιός

Γενική Γραμματέας: Μαίρη-'Αννα Βελλή με βοηθό Βασιλική Βλαχαντώνη

Οικονομικός Επόπτης: Μπάμπης Ζαφειρόπουλος με βοηθό Κώστα Παπαδιά

Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Δημήτρης Μαρκομιχάλης με βοηθό Κώστα Γαργαρόπουλο

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Νίκος Μαυρίκος με βοηθό Σταυρούλα Βογιατζή-Ίσαρη

Η εκλογή των προέδρων των τεσσάρων τμημάτων και των αναπληρωτών τους είναι η ακόλουθη:

Α. Τμήμα Εμπορικό: Πρόεδρος Μανώλης Χριστόπουλος με Αναπληρώτρια & επικεφαλής γυναικείας επιχειρηματικότητας Βάνα Μπούκη

Β. Τμήμα Μεταποίησης: Πρόεδρος Κώστας Κορωνάκης με Αναπληρωτή Νίκο Γιαννίδη

Γ. Τμήμα Υπηρεσιών: Πρόεδρος Νίκος Φιριππής με Αναπληρώτρια Γεωργία Λιναράκη

Δ. Τμήμα Ναυτιλιακό: Πρόεδρος Διονύσης Θεοδωράτος με Αναπληρωτή Φίλιππο Κωστόπουλο

Ο ορισμός και η επιλογή των μελών των θεματικών ομάδων εργασίας έχουν ως ακολούθως:

Υποστήριξη Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής: Κώστας Καμπόλης, Μελέτης Πανταζής, Δημήτρης Κασιμάτης. Γυνακεία Επιχειρηματικότητα: Φλώρα Νομικού, Εύα Μαντούβαλου, Πηνελόπη Κρέστα. Επιχειρηματικότητα Νέων: Λεωνίδας Αγγελάτος, Γιώργος Ανδριανόπουλος, Γιάννης Μαυρουδής Ναυπηγοεπισκευή: Ανδρέας Φωτεινάκης, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Βασίλης Καρέλλης Εφοδιαστική Αλυσίδα-Logistics: Νίκος Κοττάκης, Νίκος Ροδόπουλος, Μαρία Γκουτζαμάνη Έργα Υποδομών & Χωροταξίας: Πάρης Ρέππας, Ελένη Καραογλάνη, Κώστας Τζεμπελίκος Εμπορικές Αποστολές και Εκθέσεις: Νίκος Τούντας, Μιχάλης Παπαχαστάς, Μανώλης Βασιλόπουλος. Ιστορικός & Θαλάσσιος Τουρισμός: Γιάννης Παρασκευάκος, Τζίνα Πολέμη, Υρώ Δασκαλάκη, Χωρικές Περιοχές Β´Πειραιά & Νήσων: Γιώργος Φερούσης, Αναστασία Κυριαζάνου, Κατερίνα Μονογυιού. Θεμάτων πόλης: Μιχάλης Χατζηιωάννου, Νίκος Κασιμάτης, Ανδροκλής Μπουζόπουλος. Βιομηχανική παραγωγή: Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Χάρης Πανόπουλος, Γιώργος Δαρακλής, Κώστας Γαλάνης. Διεθνείς Σχέσεις και Εξωστρέφεια: Γιώργος Ξηραδάκης, Κωνσταντίνα Καλαφάτη, Δημήτρης Λεμονάκης.

Η δήλωση του Βασίλη Κορκίδη

Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, αφού συνεχάρη τους εκλεγέντες, αλλά και όλους τους υποψηφίους, δήλωσε:

«Αρχικά, θα ήθελα, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και ενεργοποίηση των συμβούλων για τη στελέχωση των παραπάνω θέσεων ευθύνης, που προϋποθέτουν υψηλές απαιτήσεις και εργώδη προσπάθεια, ιδιαίτερα την προσεχή τετραετία, κατά την οποία θα αναδυθούν νέες προκλήσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και την περεταίρω βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Η επόμενη ημέρα στο ΕΒΕΠ σημαίνει Συνέχεια, Συνέπεια, Συνεργασία, Σύμπνοια, Συνεννόηση και βεβαίως πολλή δουλειά για τη στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων κυρίως δε της νεανικής επιχειρηματικότητας την οποία και καλώ να «αγκαλιάσει» το Επιμελητήριο προσφέροντας τη δυναμική της. Η αύξηση των εγγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ. το εντεκάμηνο του 2024 κατά 1376 νέες επιχειρήσεις και η μείωση των διαγραφών μετά και την εκκαθάριση του μητρώου στο ΕΒΕΠ δείχνει μια δυναμική ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, των Νήσων και της Δυτικής Αττικής. Εκ των στοιχείων συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι καταγράφεται μία αξιοπρόσεκτη δυναμική σε μία περιοχή όπου το λιμάνι αλλά και οι προσφάτως αναζωογονηθείσες ναυπηγικές μονάδες δίνουν ένα «νέο παλμό» στο ευρύτερο οικονομικό γίγνεσθαι. Αυτή η δυναμική διαπνέεται και από ένα όραμα που δεν είναι άλλο παρά της ανάπτυξης των επιχειρηματικών και κυρίως επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έχει συμβάλει και θα συμβάλει αόκνως να μετουσιώσει το όραμα σε πραγματικότητα. Φέραμε το καινούργιο και, στη νέα μας θητεία, θα το αξιοποιήσουμε υπέρ όλων των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε τις πράξεις που αρχίσαμε πριν από επτά χρόνια, ενώνοντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνάμεις μας. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς και η επιλογή των προσώπων της επταμελούς Διοικητικής Επιτροπής, καθώς επίσης των Προεδρείων στα τέσσερα τμήματα και των εκπροσώπων ήταν αποτέλεσμα μίας εσωτερικής ψηφοφορίας μεταξύ ισάξιων Συμβούλων. Ευελπιστώ σε μία δημιουργική, παραγωγική θητεία, προς όφελος όλων των επιχειρήσεων της τοπικής κοινωνίας και της εθνικής μας οικονομίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.