Έγραψε ιστορία ο Dow Jones: Ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 50.000 μονάδες

Ο Dow Jones, ο ιστορικός βιομηχανικός δείκτης του Χρηματιστήριου της Νέας Υόρκης, ξεπέρασε σήμερα ενδοσυνεδριακά το συμβολικό όριο των 50.000 μονάδων, για πρώτη φορά στην ιστορία του, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές ανακάμπτουν μετά από αρκετές ημέρες έντονου sell-off στον κλάδο λόγω ανησυχιών για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ και το Bitcoin ανέκαμψε μετά τη χθεισνή πτώση κάτω από τα 64.000 δολάρια, ξεπερνώντας σήμερα τα 70.000 δολάρια.

Γύρω στις 21.30 (ώρα Ελλάδας) ο Dow Jones έφτασε τις 50.002,61 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο +2,24%, κυρίως χάρη στα μεγάλα κέρδη που καταγράφει ο τεχνολογικός τομέας.

Οι εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών, όπως οι Nvidia, Advanced Micro Devices και Broadcom καταγράφουν άνοδο άνω του 7%. Οι μετοχές τους εκτοξεύτηκαν, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις των εταιρειών Amazon και Alphabet σε κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πάντως, η μετοχή της Amazon κατέγραφε πτώση περίπου 7% αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει φέτος τις κεφαλαιουχικές δαπάνες της κατά άνω του 50%, εντείνοντας την «κούρσα» για την κυριαρχία στην τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης. Μια παρόμοια ανακοίνωση είχε κάνει την Τετάρτη και η Alphabet.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη χρυσή εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Γκαμπριέλ Σαχίν, ιδρυτής της Falcon Wealth Planning. «Υπάρχει η επένδυση που κάνουν η Google, η Nvidia, η Meta και η Amazon. Υπάρχουν κεφάλαια που θα διοχετευτούν στην αγορά», πρόσθεσε. «Απλώς το καρουζέλ [της μετακίνησης χρημάτων] μερικές φορές τρομάζει τους ανθρώπους».

Ο Σαχίν πιστεύει ότι η αγορά βρίσκεται σε μια «μεγάλη επαναρύθμιση», όπου οι επενδυτές θα απομακρυνθούν περισσότερο από τις μετοχές ανάπτυξης και θα στραφούν στις μετοχές αξίας. Για τους επόμενες μήνες, ποντάρει σε μεγάλες εταιρείες αξίας (large-cap value). Αυτό επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αγόρασαν μετοχές σε τομείς όπως οι βιομηχανίες και τα χρηματοοικονομικά, με την Caterpillar και τη Goldman Sachs να ξεχωρίζουν, ενισχύοντας την υπεραπόδοση του Dow με άνοδο 6% και 4% αντίστοιχα. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης (small-cap) επίσης σημείωσαν άνοδο, με τον δείκτη Russel 2000 να καταγράφει ράλι άνω του 3%.

