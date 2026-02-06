Εντείνονται οι φόβοι για «φούσκα» στο AI - «Έκαναν φτερά» $1,35 τρισ. από τις Big Tech

Η μετοχή της Amazon καταγράφει απώλειες γύρω στο 9% την Παρασκευή, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας για υψηλές δαπάνες εξέπληξαν τους επενδυτές, οι οποίοι ήδη ανησυχούσαν ότι η «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύει να μετατραπεί σε φούσκα.

Οι Big Tech, δηλαδή οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, έχασαν πάνω από 1 τρισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή τους αξία μέσα στην τελευταία εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη πυροδότησαν ένα ,μεγάλο sell-of στις αγορές.

Οι μετοχές των Microsoft, Nvidia, Oracle, Meta, Amazon και Alphabet υποχώρησαν στην εβδομάδα έως το κλείσιμο της αγοράς την Πέμπτη, καθώς στα αποτελέσματα τριμήνου οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet, έχουν «εξαϋλωθεί» 1,35 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίησή τους.

Οι εταιρείες αυτές ανακοίνωσαν σχέδια για την επένδυση 660 δισ. δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο έτος, ποσό που, σύμφωνα με τους Financial Times, ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη και το Ισραήλ.

Οι μετοχές εταιρειών που αναπτύσσουν υλικό εξοπλισμό για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να συνεχίσουν να παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, δήλωσε στο CNBC ο Πολ Μαρκχαμ, επενδυτικός διευθυντής της GAM Investments.

Η Amazon συγκαταλέγεται στις εταιρείες που ανακοίνωσαν τα πιο φιλόδοξα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών σε αυτή την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων.

«Οι επενδυτές αμφισβητούν κάθε πτυχή της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη»

«Το βασικό σημείο των αποτελεσμάτων της Amazon ήταν η πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 200 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά 56% σε ετήσια βάση, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς», δήλωσε η Mamta Valechha, αναλύτρια στην Quilter Cheviot, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατευθύνεται στη μονάδα cloud της εταιρείας, την Amazon Web Services.

Αν και οι διοικήσεις εκφράζουν σιγουριά για τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των επενδύσεων, η έλλειψη ξεκάθαρης εικόνας δεν καθησυχάζει τους επενδυτές, πρόσθεσε η ίδια. «Ξαφνικά περάσαμε από τον φόβο ότι δεν πρέπει να μείνεις τελευταίος, στο σημείο όπου οι επενδυτές αμφισβητούν κάθε πτυχή αυτής της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη».

Η Apple, από την άλλη, η οποία έχει δεχθεί πιέσεις από τη Wall Street για τη στρατηγική της στην τεχνητή νοημοσύνη και μέχρι σήμερα έχει δεσμεύσει πολύ λιγότερα κεφάλαια για επενδύσεις σε σχέση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς, είδε τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 7% από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα, χάρη στην «εκπληκτική» ζήτηση για το iPhone της εταιρείας, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τιμ Κουκ.

«Το στοίχημα γίνεται πλέον όλα ή τίποτα», δήλωσε στο CNBC ο Μάικλ Φιλντ, υψηλόβαθμο στέλεχος στη Morningstar, αναφερόμενος στις τεράστιες επενδύσεις των λεγόμενων “Magnificent Seven”. «Ή θα υπάρξει μεγάλη ανταμοιβή αν αυτές οι επενδύσεις αποδώσουν, ή θα αποδειχθούν μια τεράστια σπατάλη χρημάτων των μετόχων αν τα πράγματα πάνε στραβά».

