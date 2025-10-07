Η οικονομική ανάπτυξη στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προβλέπεται να επιταχυνθεί μέτρια το 2026, μετά την επιβράδυνση που θα σημειωθεί το 2025 λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των περιορισμών στο εμπόριο και τις επενδύσεις, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Η Αλβανία, η Βοσνία, το Κοσσυφοπέδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία θα σημειώσουν συνολική ανάπτυξη 3% το 2025, 0,2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τις προηγούμενες προβλέψεις, σύμφωνα με την έκθεση. Η ανάπτυξη της περιοχής αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3,1% το 2026 και στο 3,6% το 2027.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.