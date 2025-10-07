«Υπέρ της θέσης, που εδώ και καιρό έχει εκφράσει» ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, αναφορικά με τους λόγους, που επιτάσσουν τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ (digital euro), τάχθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου (ECON), η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, ο κ. Παπανδρέου υπογράμμισε στην ομιλία του «την πάγια άποψή του πως το ψηφιακό ευρώ θα ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια και την κυριαρχία στην Ευρώπη, καθώς οι πολίτες της Ένωσης δεν θα εξαρτώνται από συστήματα πληρωμών - που αν και ιδιωτικά - ανήκουν σε τρίτες χώρες.

Επίσης τόνισε πως πέραν του όποιου ενδεχομένως υψηλού κόστους μπορεί να προβάλλεται από τις διάφορες πλευρές ως επιχείρημα για την καθυστέρηση του ψηφιακού ευρώ, πρέπει ένας από τους κύριους λόγους για την όσο το δυνατόν ταχύτερη δημιουργία του να είναι η ασφάλεια και η κυριαρχία των συναλλαγών».

Με τα επιχειρήματά του συμφώνησε, σημειώνει στην ανακοίνωση, η διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τονίζοντας «πως η θέση του είναι απολύτως σωστή και πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες για να κάνουν συναλλαγές με τα υφιστάμενα συστήματα πληρωμών καταβάλουν τέλη τα οποία με το ψηφιακό ευρώ δεν θα υπάρχουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

