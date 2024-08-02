Εφορία: Στα 3,433 δισ. ευρώ από Ιανουάριο - Μάιο το ληξιπρόθεσμο χρέος πολιτών

Στα 3,433 δισ. ευρώ ανήλθε το α' 5μηνο εφέτος το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος των πολιτών προς την εφορία, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 2,813 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 22%), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών ΜΦΚΚ):

Τον Μάιο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε στα 446 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα ήταν 307 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 45,4%). Το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε στα 3,053 δισ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 2,444 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 24,9%).

Τον Μάιο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου χρέους (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν στα 265 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023 έφτασαν στα 171 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 54,9%). Το 5μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν στο 1.025 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο το 2023 είχαν φτάσει στα 762 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 34,6%).

Το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του 2023 ήταν 80,8 δισ. ευρώ, με τα υπόλοιπα ποσά να χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τον Μάιο οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ ανήλθαν στο 83,87%, ενώ το ποσοστό των εμπρόθεσμων πληρωμών φόρου για ακίνητη περιουσία διαμορφώθηκε στο 77,15%. Τέλος, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ο αριθμός των οφειλετών παρουσιάζει μείωση κατά 5% (4.253.031 πλήθος οφειλετών τον Μάιο 2024 έναντι 4.471.762 το 2023).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.