Σιάο Τζουντσένγκ: Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική πύλη από την Ασία στην Ευρώπη

Το μήνυμα πως η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής και αποτελεί σημαντική πύλη από την Ασία προς την Ευρώπη, έστειλε ο Κινέζος πρέσβης, Σιάο Τζουντσένγκ.

Έμφαση έδωσε ο πρεσβευτής της Κίνας στην Ελλάδα, σε συνέντευξη που έδωσε στην κινεζική πρεσβεία στην Αθήνα, στη συνεργασία των δύο χωρών στον ναυτιλιακό χώρο. «Τόσο η Κίνα όσο και η Ελλάδα είναι σημαντικά ναυτιλιακά έθνη που εκτιμούν ιδιαίτερα την προστασία και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων. Και οι δύο έχουμε μακραίωνους θαλάσσιους πολιτισμούς. Η Κίνα είναι παγκόσμιος ηγέτης στη ναυπηγική βιομηχανία και στις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών, ενώ η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο. Η θαλάσσια συνεργασία μας έχει γίνει ένας σημαντικός κρίκος στις σχέσεις Κίνας-Ελλάδας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ειδική αναφορά έκανε στη σημασία του λιμανιού του Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου logistics παγκόσμιας κλάσης. «Με τις κοινές προσπάθειες της Κίνας και της Ελλάδας, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και η Κίνα υποστηρίζει την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά σε κορυφαίο κόμβο logistics παγκόσμιας κλάσης» ανέφερε ο Σιάο Τζουντσένγκ, σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας.

Σκιαγραφώντας το επίπεδο των ελληνοσινικών οικονομικών σχέσεων, επισήμανε ότι από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Xi Jinping στην Ελλάδα το 2019, ο όγκος του διμερούς εμπορίου έχει αυξηθεί σημαντικά, από 8,47 δισ. δολάρια το 2019 σε 13,6 δισ. δολάρια το 2023, που αποτελεί νέο ρεκόρ. «Σήμερα, η Κίνα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος εκτός της ΕΕ» παρατήρησε.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στη δυνατότητα εμβάθυνσης της συνεργασίας στους τομείς των μεταφορών, της πράσινης ενέργειας, όπως σε αιολικά έργα, των τηλεπικοινωνιών, της ψηφιακής τεχνολογίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη βούληση της Κίνας για διευκόλυνση των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στην κινεζική αγορά, ενώ κάλεσε και ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα του. Επικαλούμενος κινεζικά στατιστικά στοιχεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 23,8% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 565 εκατ. δολάρια. «Οι πέντε κορυφαίες ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα είναι πετρελαιοειδή, φαρμακευτικά προϊόντα, μεταλλεύματα, μάρμαρο και σιδηρομετάλλευμα, ενώ οι εξαγωγές με τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης περιλαμβάνουν προϊόντα καθαρισμού δέρματος, πυρίτη, πετρελαιοειδή, θραύσματα χαλκού και ορό γάλακτος, με ετήσια αύξηση 275%, 161,2%, 86,5%, 76,1% και 53,1% αντίστοιχα» ανέφερε.

Εξάλλου, επισήμανε ότι η Κίνα έχει προσκαλέσει την Ελλάδα να είναι επίτιμη προσκεκλημένη στην 4η έκθεση Κίνας με τις Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο Ningbo το 2025, υπενθυμίζοντας ότι από την υπογραφή της Συμφωνίας Γεωγραφικών Ενδείξεων Κίνας-ΕΕ το 2020, 16 ελληνικά προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο, γεγονός που έχει ενισχύσει τη διεθνή εικόνα και την αγοραστική αξία των ελληνικών προϊόντων και παρέχει επίσης περισσότερες επιλογές υψηλής ποιότητας για τους Κινέζους καταναλωτές. «Η Κίνα είναι πρόθυμη να επεκτείνει ενεργά τις εισαγωγές ελληνικών γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας» διαμήνυσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Ελλάδα για την εκλογή της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026. «Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κίνα είναι πρόθυμη να ενισχύσει την επικοινωνία και τον συντονισμό με την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη για να προωθήσουν από κοινού την κατάλληλη επίλυση διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων όπως η Ουκρανία και η Γάζα, να υποστηρίξουν και να υποστηρίξουν από κοινού μια διεθνή τάξη βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και να συμβάλουν από κοινού στην προώθηση της κοινής ασφάλειας για την ανθρωπότητα και τη διαρκή παγκόσμια ειρήνη» προσέθεσε ο Κινέζος πρέσβης.

Μιλώντας για τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στην Κίνα, ανέφερε ότι ο κινεζικός εκσυγχρονισμός έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης, τη βελτίωση της ευημερίας του λαού του.

Σε ό,τι αφορά τον διεθνή ρόλο της Κίνας, τόνισε πως η χώρα του θα παραμείνει προσηλωμένη στη βασική κρατική πολιτική του ανοίγματος προς τον έξω κόσμο και θα υιοθετήσει μια πιο ενεργητική στρατηγική ανοίγματος.

Υπό αυτό το πρίσμα, εκτίμησε ότι η συνολική εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας δεν θα ωφελήσει μόνο τον κινεζικό λαό, αλλά θα δημιουργήσει και νέες ευκαιρίες για χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Τέλος, αναφέρθηκε στη Διακήρυξη του Πεκίνου για τον τερματισμό της διαίρεσης και την ενίσχυση της παλαιστινιακής εθνικής ενότητας. Πρόκειται, όπως είπε, «για ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος και την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

