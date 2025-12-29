Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.



