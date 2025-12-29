Ελβετικό φράγκο: Τι πρέπει να ξέρουν οι δανειολήπτες

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή της ρύθμισης «διευθέτησης» των δανείων σε ελβετικό φράγκο: Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και η προβλεπόμενη «φόρμουλα» περιέχει έναν σαφή διαχωρισμό, ανάμεσα σε «κόκκινους» και ενήμερους δανειολήπτες. Όσοι καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες να πληρώσουν δόση, διευθετούν τα χρέη τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Οι ενήμεροι μπορούν να ενταχθούν σε «ειδική» ρύθμιση, αναλόγως εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης.

Δυνατό «χαρτί» της νέας ρύθμισης συνιστά η παύση των πλειστηριασμών και άλλων διεκδικήσεων για όσους υπαχθούν σε αυτή, αλλά και το ότι δίνει την δυνατότητα σε εκείνους που έχουν στεγαστικό σε ελβετικό φράγκο να μετατρέψουν το χρέος τους σε ευρώ, κάτι βεβαίως που τους επιτρέπει καλύτερη διαχείριση του χρέους σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

Τι προβλέπεται για τους «κόκκινους» δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο

Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι προβλέπει «κούρεμα» της οφειλής. Όμως δεν έχει ενιαία μορφή και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οφειλέτη.

Επί της ουσίας η κάθε «φόρμουλα» -που περιλαμβάνεται στη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο- εξυπηρετεί και διαφορετικό «προφίλ» δανειολήπτη:

Η πρώτη εντάσσει στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού όλους όσοι έχουν καθυστερήσει πάνω από 90 ημέρες την εξόφληση δόσης του δανείου, με άλλα λόγια για τους «κόκκινους» δανειολήπτες ο εξωδικαστικός είναι μονόδρομος.

Για τους μη συνεπείς δανειολήπτες, λοιπόν, προβλέπεται ένταξη στον Εξωδικαστικό και ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους αυτού.

Ο εν λόγω μηχανισμός επιτρέπει στους δανειολήπτες να ρυθμίσουν χρέη σε έως 420 δόσεις και υπό προϋποθέσεις να διαγράψουν το 80% της οφειλής και το 100% των τόκων.

Να σημειωθεί εδώ, πως το μέσο κούρεμα οφειλών του Εξωδικαστικού στα στεγαστικά δάνεια είναι 13%, ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια το μέσο κούρεμα του Εξωδικαστικού είναι 30,26%.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με όσους έχουν πάρει δάνεια σε ευρώ και εντάχθηκαν στον Εξωδικαστικό, έχει να κάνει με την αποδοχή της όποιας λύσης από τους πιστωτές.

Στις περιπτώσεις των δανείων σε ελβετικό φράγκο, η λύση που παράγεται από τον αλγόριθμο του μηχανισμού δεσμεύει υποχρεωτικά τους πιστωτές.

Πρόκειται για ειδική και ευνοϊκή πρόβλεψη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς στα αντίστοιχα δάνεια σε ευρώ οι πιστωτές διατηρούν κατ’ αρχήν δικαίωμα απόρριψης.

Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία γίνεται αυτόματη και προϋποθέτει μόνον την υποβολή αίτησης του οφειλέτη. Με την έγκριση της αίτησης, η συνολική οφειλή μετατρέπεται σε ευρώ στην τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ: με τους επιτοκιακούς και λοιπούς όρους που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό.

Το «κούρεμα» του δανείου για ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι αυτό που προκύπτει από τον αλγόριθμο.

Η «φόρμουλα» για τους ενήμερους δανειολήπτες

Η δεύτερη «φόρμουλα», αφορά όλους όσοι έχουν ενήμερο δάνειο: Αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να ενταχθούν στις προβλέψεις της «ειδικής ρύθμισης», η οποία παράγει λύσεις, σε συνάρτηση με εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια.

Ειδικότερα, προβλέπεται «ψαλίδι» στην ισοτιμία που κλιμακώνεται σε τέσσερις κατηγορίες (κάθε κατηγορία αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα εισοδηματικά/περιουσιακά κριτήρια) και συνοδεύεται με άμεσο «κούρεμα» κεφαλαίου:

Κατηγορία 1: +50% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2,3% (εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ μέχρι 185.000 ευρώ. Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ)

Κατηγορία 2: +30% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.5% (εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ ως 216.250 ευρώ. Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ)

Κατηγορία 3: +20% Βελτίωση Ισοτιμίας και Σταθερό Επιτόκιο 2.7% (εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ. Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ μέχρι 247.500 ευρώ. Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ)

Κατηγορία 4: +15% Βελτίωση Ισοτιμίας κα Σταθερό Επιτόκιο 2,9% (Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλοι όσοι έχουν εισοδήματα, περιουσία ή καταθέσεις πάνω από τα όρια της προηγούμενης κατηγορίας (3), ανεξάρτητα αν αφορά μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ή περισσότερα ανήλικα παιδιά ή πενταμελή οικογένεια).

Πώς «μεταφράζεται» στην πράξη η ρύθμιση

Πώς «μεταφράζεται» όλη αυτή η «ειδική ρύθμιση» στην πράξη; Για παράδειγμα, ένα τοκοχρεολυτικό δάνειο με υπόλοιπο 100.000 ελβετικών φράγκων, που μετατρέπεται σε 107.411 ευρώ με ισοτιμία 0,9310 και επιτόκιο ελβετικού 2,12%, για υπόλοιπο δέκα χρόνια, μπορεί να έχει κεφαλαιακό όφελος από 14.010 έως 35.804 ευρώ.

Η μηνιαία δόση, που προηγουμένως ήταν 994 ευρώ, μειώνεται στα 903 ευρώ με το «κούρεμα» του 15% και πέφτει στα 856, 783 και 672 ευρώ για κούρεμα ισοτιμίας 20%, 30% και 50% αντίστοιχα.

Η ρύθμιση παρέχει επίσης τη δυνατότητα επιμήκυνσης της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής έως και πέντε χρόνια.

Στο προαναφερόμενο παράδειγμα, η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί από 10 σε 15 έτη, με αποτέλεσμα η μηνιαία δόση να μειωθεί περαιτέρω κατά 35%-52%, καθιστώντας τη ρύθμιση πιο εύκολα διαχειρίσιμη για τους δανειολήπτες.

Η ρύθμιση θα αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό, τόσο τα ενήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (περίπου 2,5 δισ.), όσο και τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή».

