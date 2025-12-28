Ο αυξανόμενος πλούτος και η αγοραστική δύναμη των ατόμων άνω των 50 ετών είναι έτοιμη να επιταχύνει μια σειρά επενδυτικών ευκαιριών σε πολλαπλούς τομείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τους επενδυτές.

Ήδη έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη συνεισφορά της στην οικονομική ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας.

Οι ειδικοί της αγοράς υποστηρίζουν ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα - που ονομάζεται Silver Spenders- αποκτά μεγαλύτερο έλεγχο επί των περιουσιακών της στοιχείων.

Ο Dan Coatsworth, επικεφαλής αγορών στην AJ Bell, δήλωσε ότι οι άνω των 50 ετών αποτελεί μια ολοένα και πιο επιδραστική δημογραφική ομάδα στην κατανάλωση.

«Όσοι εξακολουθούν να εργάζονται μπορεί να έχουν προχωρήσει πολύ στην καριέρα τους, να έχουν αποπληρώσει το στεγαστικό τους δάνειο και να έχουν πολλά διαθέσιμα μετρητά. Μπορεί να έχουν εργαστεί σκληρά για δεκαετίες και να αισθάνονται ότι αξίζουν να ξοδέψουν χρήματα», δήλωσε ο Coatsworth στο CNBC.

Ανατοκισμός περιουσιακών στοιχείων

Ο Alyx Wood, συνιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων στην Kernow Asset Management, δήλωσε ότι υπάρχει ένα σαφές υποσύνολο νικητών και ηττημένων σε αυτήν την ομάδα.

Η καθημερινή ζωή για «πολλούς» από αυτούς εξακολουθεί να είναι «αρκετά δύσκολη και φυσιολογική», αλλά υπάρχουν και άλλοι που «απλώς τα καταφέρνουν απόλυτα όσον αφορά την ανατοκισμό των περιουσιακών τους στοιχείων», είπε.

Αυτό το τελευταίο πλουσιότερο τμήμα αναπτύσσει μια όρεξη για είδη πολυτελείας «που δεν είχαν ποτέ πριν», καθώς και για υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου και ασφάλισης «υψηλότερης ποιότητας».

Αυτοί οι πελάτες αναζητούν όλο και περισσότερο «περιεχόμενο, ιστορία, συμμετοχή, έναν σκοπό» που εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές παθητικές αποδόσεις, πρόσθεσε ο Wood.

Υπολογίζεται ότι οι Silver Spenders θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% όλων των καταναλωτικών δαπανών στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2030.

