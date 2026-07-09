Παράταση 15 ημέρων στην προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ζητάει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και κοινοποίηση προς την ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου, όμως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκκρεμούν να υποβληθούν περισσότερες από 700.000 δηλώσεις.

Το επιμελητήριο σημειώνει: «Λογιστές και φοροτεχνικοί, μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχουν εκφράσει προς τη διοίκηση του επιμελητηρίου την ανησυχία τους καθώς εκτιμούν ότι το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας δεν επαρκεί για να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Ο αυξημένος φόρτος εργασίας και ο μεγάλος αριθμός των φορολογικών δηλώσεων νομικών και φυσικών προσώπων που πρέπει να κατατεθούν, είναι δύο παράγοντες που έχουν προκαλέσει ασφυκτικές πιέσεις στον κλάδο.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών καταθέτει αίτημα χορήγησης παράτασης της προθεσμίας κατά 15 ημέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Η χορήγηση αυτής της παράτασης μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο λαθών εξαιτίας της πίεσης του χρόνου που απομένει ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τόσο τους φορολογούμενους όσο και τους λογιστές και φοροτεχνικούς».

Πηγή: skai.gr

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