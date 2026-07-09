Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα 8.000 θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 8 χιλιάδες ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Η υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο «πρόγραμμα απασχόλησης 55+» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), αλλά και στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στις συντάξεις χηρείας, την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα εργαζομένων, καθώς η επανένταξη στην αγορά εργασίας γίνεται δυσκολότερη μετά την ηλικία των 55 ετών.

«Είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι στο υπουργείο Εργασίας, γιατί υπάρχει μία μερίδα συμπολιτών μας, εκείνοι που είναι ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι, αν τυχόν βρεθούν εκτός εργασίας, αν χάσουν τη δουλειά τους, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρουν δουλειά, εάν βρεθούν εκτός δουλειάς, μετά τα 55 έτη, παρά αν είναι στα 30 ή στα 40», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, η πολιτεία δεν μπορεί να παραμένει αμέτοχη απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα.

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως υπουργείο Εργασίας, έχουμε θεσπίσει ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για τους συμπολίτες μας αυτούς 55 ετών και άνω, επιδοτούμενη απασχόληση σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σε δημόσιες υπηρεσίες», σημείωσε.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της ΔΥΠΑ, έχει διάρκεια 24 μήνες και μέχρι σήμερα έχει δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 35 χιλιάδες πολίτες να επιστρέψουν στην εργασία, συμπληρώνοντας παράλληλα τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη και αξιοποιώντας την εμπειρία τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

Συντάξεις χηρείας: «Τέλος» στις περικοπές από 70% σε 35%

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στη νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, χαρακτηρίζοντάς την επίλυση μιας εκκρεμότητας που διαρκεί εδώ και μία δεκαετία.

Όπως είπε, το πρόβλημα προέκυψε από τον νόμο Τσίπρα - Κατρούγκαλου, ο οποίος προέβλεπε ότι μετά την πάροδο τριών ετών από τον θάνατο του συζύγου, η σύνταξη χηρείας μειωνόταν από το 70% στο 35%.

«Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Είναι η πιο δύσκολη φάση της ζωής τους, έχουν χάσει τον άνθρωπό τους και πλέον έρχεται και το κράτος και τους λέει στο μισό η σύνταξη που έπαιρνες και, άρα, αγωνιούν και για την επιβίωσή τους», είπε.

Η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι για την αλλαγή αυτή υπήρχαν τόσο νομικά όσο και δημοσιονομικά ζητήματα, τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν.

Σύμφωνα με την ίδια, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δημιούργησε τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο, καθώς το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκε πλεόνασμα περίπου μισού δισεκατομμυρίου ευρώ.

«Για μας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει πολύ μεγάλη σημασία, όταν πάμε και διορθώνουμε κοινωνικές αδικίες, πρώτα να έχουμε βρει τον δημοσιονομικό χώρο. Βρήκαμε, λοιπόν, τον δημοσιονομικό χώρο και ήρθαμε εν συνεχεία να θεραπεύσουμε μία κοινωνική αδικία και να βάλουμε τέλος σε 10 χρόνια αβεβαιότητας», δήλωσε.

Όπως ανακοίνωσε, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν ήδη υποστεί τη μείωση στο 35%, θα επιστρέψουν στο 70%.

«Με τη ρύθμιση που εξήγγειλα, η οποία θα περάσει στη Βουλή των Ελλήνων μέσα στον Ιούλιο, με άμεση εφαρμογή, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν περικοπή στις συντάξεις τους στο 35%, η σύνταξή τους θα αυξηθεί στο 70%», ανέφερε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι περίπου 75 χιλιάδες χήρες και χήροι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί η μείωση από 70% σε 35%, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει.

«Αυτό δεν είχε γίνει και πλέον αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν θα τους ζητηθούν καθόλου αναδρομικά για τα χρήματα που έπαιρναν όλο αυτό το διάστημα», είπε.

Διπλές εθνικές συντάξεις και στήριξη παιδιών που έχασαν και τους δύο γονείς

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε περίπου 122 χιλιάδες συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, μία από προσωπικό δικαίωμα και μία λόγω χηρείας.

Όπως είπε, με τη νέα ρύθμιση δεν θα εφαρμοστεί η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος, ώστε οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.

«Εμείς είχαμε πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό και ότι πρέπει να το διορθώσουμε και, γι’ αυτό, μέσα σε αυτά που εξήγγειλα και θα νομοθετήσουμε, είναι ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν δύο εθνικές», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα λάμβαναν το 50% μίας εθνικής σύνταξης, ενώ πλέον θα λαμβάνουν το αντίστοιχο ποσοστό και από τις δύο εθνικές συντάξεις.

«Μία διόρθωση μίας στρέβλωσης, πάμε να ενισχύσουμε και να στείλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα στήριξης των παιδιών αυτών που είναι σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έλεγχοι, πρόστιμα και αύξηση δηλωμένων υπερωριών

Για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός ανέφερε ότι μετά την επέκτασή της σε νέους κλάδους, όπως η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα logistics, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες, πλέον προστατεύονται περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές παραβιάσεις, τόνισε ότι υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και δυνατότητα ανώνυμων καταγγελιών μέσω του 1555.

«Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί. Παλιότερα είχαμε 50.000 κατ’ έτος, τώρα έχουμε πάνω από 80.000 κατ’ έτος ελέγχους», ανέφερε.

Όπως είπε, το πρόστιμο για εργοδότη που εντοπίζεται με εργαζόμενο να απασχολείται ενώ έχει δηλωθεί αποχώρηση μέσω της κάρτας ανέρχεται σε 10.500 ευρώ.

Η υπουργός υποστήριξε ότι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας έχει συμβάλει στην αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν σημαντικά.

«Πήγαμε και μετρήσαμε τις δηλωθείσες υπερωρίες πριν από τη χρήση της κάρτας και μετά. Ξέρετε τι αύξηση είχαμε; 1.200%», είπε.

Αγορά εργασίας: Μείωση ανεργίας και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στη μείωση της ανεργίας, η οποία, όπως είπε, από περίπου 18% το 2019 έχει υποχωρήσει σήμερα κοντά στο 8%.

«Πίσω από τον δείκτη είναι 563.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν το 2019 και σήμερα δουλεύουν, άρα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να δημιουργήσουν, να φροντίσουν για τους ίδιους και την οικογένειά τους», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, το πρώτο πεντάμηνο του 2026 ήταν το καλύτερο σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από το 2001.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η νέα πρόκληση για την αγορά εργασίας είναι η έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δράση «Rebrain Greece», μέσω της οποίας το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να προσεγγίσει Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.

«Πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, που έχουμε πολλούς Έλληνες, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Γερμανία, Αμερική και πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν προσωπικό», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, βάσει στοιχείων της Eurostat, περίπου 473 χιλιάδες πολίτες έχουν επιστρέψει στη χώρα τα τελευταία χρόνια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.