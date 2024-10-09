ΤΙΤΑΝ: Υπογραφή σύμβασης με την thyssenkrupp Polysius για το έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα IFESTOS

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε σύμβαση για μελέτη βασικού σχεδιασμού (FEED-Front End Engineering & Design) με την Τhyssenkrupp Polysius για το μεγάλης κλίμακας έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα IFESTOS.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα του είδους του στην Ευρώπη.

Το IFESTOS πρόκειται να υλοποιηθεί στο εργοστάσιο του Καμαρίου, στη Βοιωτία, στοχεύοντας σε μηδενικές εκπομπές CO2 και ετήσια παραγωγή 3 εκ. τόνων τσιμέντου μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η thyssenkrupp Polysius θα σχεδιάσει και θα εξοπλίσει τους δύο κλιβάνους του εργοστασίου στο Καμάρι με συστήματα καύσης με οξυγόνο για τη δέσμευση CO2. Οι τεχνολογίες καύσης με οξυγόνο πρώτης και δεύτερης γενιάς και κρυογενικής δέσμευσης θα συνδυαστούν, για να δεσμεύσουν το 98,5% των εκπομπών CO2 του εργοστασίου. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, θα δεσμεύονται εκπομπές CO2 άνω των 1,9 εκ. τόνων ετησίως, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 12% των ετήσιων εκπομπών από όλες τις ελληνικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθιστώντας το IFESTOS το έργο με μία από τις μεγαλύτερες μονάδες δέσμευσης άνθρακα στην Ευρώπη.

Ο Marcel Cobuz, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, δήλωσε: «Αυτή η συνεργασία προωθεί περαιτέρω τις προσπάθειές μας για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών και την παραγωγή τσιμέντου με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Έχουμε δεσμευτεί να προωθούμε πρωτοβουλίες επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα με ουσιαστικό αντίκτυπο, σε εναρμόνιση με το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το IFESTOS είναι ένα σύνθετο έργο και για την υλοποίηση του ευθυγραμμίζουμε πολλούς συμμέτοχους σε όλη την αλυσίδα αξία ςμε ταχύ ρυθμό.Το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο δέσμευσης άνθρακα του είδους του στην Ευρώπη και αναμένεται να έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων μας για βιωσιμότητα και στην προσφορά «πράσινου» τσιμέντου ως σύγχρονου υλικού για έργα υποδομών και στέγασης».

Ο Samir Cairae, διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, προσέθεσε: «Ο ΤΙΤΑΝ αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για τη δέσμευση άνθρακα, σε συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις που κατέχουν ηγετικό ρόλο στη διεθνή κοινότητα και συμμερίζονται τη δέσμευσή μας στην πράσινη καινοτομία. Η συμφωνία με τους εταίρους μας για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης FEED σχετικά με την τεχνολογία καύσης οξυγόνου είναι το επόμενο βήμα στην τεχνική υλοποίηση του έργου IFESTOS και αποδεικνύει ότι κινούμαστε συστηματικά πιο κοντά στον στόχο μας. Είμαστε υπερήφανοι που βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της τεχνολογικής μετάβασης του κλάδου σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο Δρ. CetinNazikkol, διευθυντής Στρατηγικής της thyssenkrupp Decarbon Technologies, δήλωσε: «Με την τεχνολογία καύσης οξυγόνου που έχουμε αναπτύξει, μπορούν να αποφευχθούν ετησίως περίπου 1,9 εκ. τόνοι CO2 μόνο στο εργοστάσιο του Καμαρίου. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 12% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ελληνική βιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε σημαντικά σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα δέσμευσης CO2 στην Ευρώπη».

Ο Christian Myland, διευθύνων σύμβουλος της thyssenkrupp Polysius, ανέφερε: «Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία τεχνολογία διαχωρισμού CO2, σχεδιάζοντας και εξοπλίζοντας τον πρώτο κλίβανο με τεχνολογία καύσης οξυγόνου. Κατά τον εκσυγχρονισμό του δεύτερου κλιβάνου θα χρησιμοποιηθεί η σχετική τεχνολογία τελευταίας γενιάς: το Pure Oxyfuel, ένα σύστημα καύσης καθαρού οξυγόνου. Αυτό θα μας επιτρέψει να δεσμεύσουμε συνολικά σχεδόν το 100% των εκπομπών CO2».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

