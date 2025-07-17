Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε προκαταρκτικούς δασμούς αντιντάμπινγκ ύψους 93,5% στις κινεζικές εισαγωγές γραφίτη, βασικού συστατικού της μπαταρίας, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υλικά αυτά είχαν επιδοτηθεί αθέμιτα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί αμερικανούς παραγωγούς γραφίτη κατέθεσε τον Δεκέμβριο αιτήσεις σε δύο ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσον οι κινεζικές εταιρείες παραβιάζουν τους νόμους περί αντιντάμπινγκ.

Οι νέοι δασμοί θα προστεθούν στους υφιστάμενους συντελεστές καθιστώντας τον πραγματικό δασμό 160%, σύμφωνα με την American Active Anode Material Producers, την εμπορική ομάδα που υπέβαλε την καταγγελία.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου, ανέφερε το Υπουργείο Εμπορίου σε προκαταρκτική απόφαση που εκδόθηκε την Πέμπτη και επιβεβαίωσε τους δασμούς αντιντάμπινγκ.

Πηγή: skai.gr

