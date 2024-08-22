Η Ευρώπη έχει πληρώσει κατά 90% τα αποθέματά της σε φυσικό αέριο δύο μήνες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της 1ης Νοεμβρίου, σε μία ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση «είναι έτοιμη για τον επόμενο χειμώνα», ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ άνοδος των τιμών καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας των γεωπολιτικών κινδύνων.

Η πληρότητα των αποθεμάτων βρίσκεται στο 90,29% κατά μέσον όρο, δηλαδή κοντά στα 92 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από την Gas Infrastructure Europe (GIE), που περιλαμβάνει τους ευρωπαίους διαχειριστές των ευρωπαϊκών υποδομών φυσικού αερίου.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την δραστική μείωση των ρωσικών ροών, οι 27 υιοθέτησαν τον Ιούνιο 2022 νομοθετικό πλαίσιο που τους επιβάλλει να φθάνουν σε συλλογικό επίπεδο στο 90% της πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων μέχρι την 1η Νοεμβρίου κάθε χρόνου με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τον περιορισμό της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η εξάρτηση αυτή έχει σημαντικά περιορισθεί από τον Φεβρουάριο 2022 και την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία επίσης λόγω της στροφής προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο που μεταφέρεται με πλοία, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και την ισχυροποίηση της Νορβηγίας στην τροφοδοσία φυσικού αερίου μέσω αγωγών, ακόμη και αν η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύει την Ευρώπη με φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας.

«Η αποθήκευση φυσικού αερίου είναι κρίσιμη για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επιτρέποντας την κάλυψη μέχρι και του ενός τρίτου της ζήτησης κατά την διάρκεια του χειμώνα», υπενθυμίζει η Κομισιόν.

«Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι έτοιμη για τον χειμώνα που έρχεται», δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον δίνοντας την διαβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση ώστε τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου να παραμείνουν επαρκώς υψηλά τους προσεχείς μήνες».

Ετσι η Ευρώπη θα μπορέσει «να συνεχίσει να εστιάζει στην βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», είπε.

Η ευρωπαία επίτροπος υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι «πολύ πιο δύσκολη στην Ουκρανία, όπου ο ενεργειακός τομέας δέχεται τις βαριές και συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας».

«Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να χορηγεί την αναγκαία βοήθεια για το ενεργειακό της σύστημα, ώστε ο ουκρανικός πληθυσμός να μπορέσει επίσης να περάσει με ασφάλεια τον δύσκολο χειμώνα που αναμένεται».

