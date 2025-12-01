Ebury: Το δολάριο υποχωρεί λόγω προσδοκιών για πιο ήπια στάση της Fed

Του Enrique Diaz – Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο έχασε έδαφος την περασμένη εβδομάδα έναντι σχεδόν όλων των κύριων νομισμάτων παγκοσμίως, καθώς διέρρευσαν πληροφορίες ότι ο υπέρμαχος της χαλαρής πολιτικής και στενός συνεργάτης του Τραμπ, Kevin Hasset, ενδέχεται να επιλεγεί για να αντικαταστήσει τον Jerome Powell στη θέση του προέδρου της Federal Reserve.

Οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου αυξάνονται και το τελικό επιτόκιο της Fed βρίσκεται ήδη λίγο κάτω από το 3%. Αν και θεωρούμε ότι η αγορά προεξοφλεί υπερβολικά αυτό το σενάριο, το δολάριο υποχώρησε προς το μέσο του εύρους που διατηρεί έναντι των κύριων νομισμάτων από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο νικητής της εβδομάδας ήταν το δολάριο Νέας Ζηλανδίας, μετά τις ενδείξεις της RBNZ (Κεντρικής Τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας) ότι ο κύκλος χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής έχει ολοκληρωθεί.

Το οικονομικό ημερολόγιο των ΗΠΑ παραμένει σε δεύτερο πλάνο για τις αγορές, καθώς τα περισσότερα στοιχεία που δημοσιεύονται προς το παρόν είναι με σημαντική καθυστέρηση λόγω της μεγάλης διάρκειας του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, η έκθεση για τον πληθωρισμό PCE του Σεπτεμβρίου που δημοσιεύεται την Πέμπτη ξεχωρίζει ως πιθανός παράγοντας που θα επηρεάσει την αγορά (market mover). Πέραν αυτού, η επιβεβαίωση της επιλογής Τραμπ για τον νέο πρόεδρο της Federal Reserve, καθώς και η ομιλία του Powell τη Δευτέρα, είναι κομβικά γεγονότα, καθώς οι αγορές συναλλάγματος φαίνεται να καθοδηγούνται όλο και περισσότερο από τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve. Ο προκαταρκτικός πληθωρισμός της Ευρωζώνης (flash inflation) την Τρίτη θα προσελκύσει επίσης την προσοχή των επενδυτών.

Στερλίνα

Η ανακοίνωση του προϋπολογισμού αποδείχθηκε εν πολλοίς μη-γεγονός για τις αγορές, ίσως επειδή μεγάλο μέρος του περιεχομένου του είχε ήδη γίνει γνωστό σταδιακά τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Η απειλή για την αγορά κρατικών ομολόγων φαίνεται να έχει υποχωρήσει προς το παρόν και ενδέχεται να δούμε μια συγκρατημένη ανάκαμψη της στερλίνας προς το τέλος του έτους. Δεν υπάρχουν πολλά στο οικονομικό ή στο πολιτικό ημερολόγιο αυτή την εβδομάδα, επομένως η στερλίνα θα επηρεαστεί κυρίως με βάση εξελίξεις στο εξωτερικό βραχυπρόθεσμα.

Ευρώ

Το ευρώ φαίνεται να κινείται το τελευταίο διάστημα κυρίως ως συνάρτηση των διαφορών στις προσδοκίες επιτοκίων πολιτικής μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ. Η έκθεση για τον προκαταρκτικό πληθωρισμό αυτής της εβδομάδας θα είναι σημαντική, καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από επιμέρους χώρες υποδηλώνουν πιθανότητα για ανοδική έκπληξη στον βασικό δείκτη (key core subindex. Αν συμβεί αυτό, πιθανόν οι αγορές να αρχίσουν να προεξοφλούν το ενδεχόμενο ότι η επόμενη κίνηση της ΕΚΤ θα μπορούσε να είναι αύξηση και όχι μείωση, όπως έχει ήδη συμβεί στη Σουηδία με τη Riksbank (Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας). Ένα τέτοιο γεγονός μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη σταδιακή ανοδική πορεία του κοινού νομίσματος που αναμένουμε για το 2026.

Δολάριο ΗΠΑ

Τα κατά βάση καθυστερημένα στοιχεία που δημοσιεύονται στις ΗΠΑ μετά το shutdown δεν αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα. Η ανάπτυξη παραμένει σταθερή· η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι συγκρατημένη, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις σημαντικών απολύσεων. Παρότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει σημαντική στροφή προς μια πιο χαλαρή πολιτική από τη Fed στη συνεδρίαση αυτή και για την επόμενη χρονιά, θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο απογοήτευσης. Όποιον υποψήφιο και αν επιλέξει ο Τραμπ για να διαδεχθεί τον Powell, η εναλλαγή μελών θα προσθέσει κάποιες φωνές υπέρ πιο επιθετικής πολιτικής στη FOMC από τον Ιανουάριο. Αναμένουμε ότι κάθε πιθανή μείωση επιτοκίων μετά τη συνεδρίαση αυτού του μήνα θα αποτελέσει αντικείμενο έντονης εσωτερικής διαμάχης στην Επιτροπή. Ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα στο 3% και δεν έχει δείξει σημάδια αποκλιμάκωσης – μάλλον το αντίθετο.

