Ebury: Σταθερό το δολάριο εν μέσω μάχης για την ανεξαρτησία της Federal Reserve

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η προσπάθεια του Τραμπ να απομακρύνει την κυβερνήτη της Fed, Lisa Cook, αποτελεί την πιο άμεση επίθεση στην ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας από τη δεκαετία του '70, ωστόσο το δολάριο φαίνεται να το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. Παρόλο που υποχώρησε έναντι των περισσοτέρων νομισμάτων την περασμένη εβδομάδα, οι κινήσεις ήταν συγκρατημένες, αφήνοντας το αμερικανικό νόμισμα ακριβώς στη μέση του στενού εύρους συναλλαγών που διατηρεί σταθερά όλο το καλοκαίρι.

Αναμφίβολα, βοήθησαν και οι ενδείξεις από τα οικονομικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η φοβούμενη επιβράδυνση της οικονομίας ίσως τελικά ήταν υπερβολική. Συνολικά, ήταν μια ήσυχη εβδομάδα στις αγορές συναλλάγματος, χωρίς σαφείς τάσεις, όπου τα νομίσματα κινήθηκαν σημαντικά μόνο λόγω εθνικών, ιδιοσυγκρασιακών παραγόντων.

Η τρέχουσα εβδομάδα συναλλαγών είναι πιο σύντομη στις ΗΠΑ λόγω της αργίας της Ημέρας Εργασίας (Labor Day). Παρ' όλα αυτά, αναμένεται να δημοσιευθεί μια ασυνήθιστα πλούσια σειρά μακροοικονομικών δεδομένων. Το πιο κρίσιμο θα είναι η έκθεση για την αγορά εργασίας του Αυγούστου από τις ΗΠΑ, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους μετά την πολύ αδύναμη έκθεση του Ιουλίου, αλλά οι εκτιμήσεις τους εξακολουθούν να είναι συμβατές με μια μέτρια δημιουργία θέσεων εργασίας και μια μικρή μόνο αύξηση της ανεργίας. Η αντικατάσταση του επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) από έναν αφοσιωμένο συνεργάτη του Τραμπ προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην αβεβαιότητα. Η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης για τον Αύγουστο, την Τρίτη, θα αποτελέσει το δεύτερο κύριο σημείο εστίασης για τους επενδυτές αυτή την εβδομάδα.

GBP

Η εβδομάδα ήταν πολύ ήσυχη όσον αφορά αξιόλογες μακροοικονομικές δημοσιεύσεις ή νέα νομισματικής πολιτικής, και η Στερλίνα αντανακλούσε αυτό το κλίμα με νωχελικές καλοκαιρινές συναλλαγές. Υπήρξε πιο ενδιαφέρουσα δράση στην αγορά των κρατικών ομολόγων (Gilt market), όπου οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων συνεχίζουν να αυξάνονται αμείλικτα. Αυτή είναι, φυσικά, μια γενική τάση στις αγορές κρατικού χρέους, αλλά οι βρετανικές αποδόσεις παραμένουν οι υψηλότερες στην ομάδα των G10. Η αδυναμία της κυβέρνησης των Εργατικών να ελέγξει τις δαπάνες, εν μέσω επίμονων δυσάρεστων εκπλήξεων στα στοιχεία του πληθωρισμού, σίγουρα δεν βοηθά. Οι αγορές τιμολογούν λιγότερο από 50% πιθανότητα ακόμα και για μία μόνο μείωση επιτοκίων φέτος από την Τράπεζα της Αγγλίας, αλλά η σταθερή αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων απειλεί να καταστήσει τις κινήσεις πολιτικής λιγότερο αποτελεσματικές ανεξάρτητα από αυτό.

EUR

Η αργά κινούμενη παγκόσμια πώληση μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων επηρεάζει επίσης την Ευρωζώνη, αν και η επίδραση εκεί εξαρτάται πολύ από την εκάστοτε χώρα. Οι επενδυτές επικεντρώνονται στη Γαλλία, η οποία συνδυάζει μια δεινή δημοσιονομική εικόνα με πολιτική αστάθεια, αλλά οι αποδόσεις των γερμανικών 30ετών ομολόγων έφτασαν επίσης σε υψηλά 15ετίας την περασμένη εβδομάδα. Ενώ το ευρώ συνεχίζει να επωφελείται από τις ανησυχίες για τη θεσμική υποβάθμιση στις ΗΠΑ, συγκρατείται από τη συνεχή υποτονική ανάπτυξη και τα χαμηλά βραχυπρόθεσμα επιτόκια που τη συνοδεύουν. Η βασική δημοσίευση αυτής της εβδομάδας είναι η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό του Αυγούστου, η οποία αναμένεται να δείξει συνεχή σύγκλιση προς τους στόχους της ΕΚΤ – κάτι σπάνιο μεταξύ των μεγάλων οικονομικών περιοχών.

USD

Ενώ τα δεδομένα της περασμένης εβδομάδας γενικά εξέπληξαν θετικά και έδωσαν την εικόνα μιας ανθεκτικής οικονομίας, όλα τα στοιχήματα είναι ανοιχτά πριν από την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση αυτή την Παρασκευή. Μια αποδυναμωμένη αγορά εργασίας είναι η μόνη λογική αιτιολόγηση πίσω από τη ήπια στροφή της Federal Reserve και την προαναγγελία μιας μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, και αν τα δεδομένα δείξουν ανθεκτικότητα, μια τέτοια κίνηση μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η κεντρική τράπεζα υποκύπτει στην αδιάκοπη πίεση του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Εν τω μεταξύ, η προσπάθεια απόλυσης της Lisa Cook από τον Τραμπ είναι πιθανό να εξελιχθεί σε μια μακρά νομική διαδικασία. Ενώ ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος είναι περιορισμένος, το μήνυμα που στέλνεται στους άλλους κυβερνήτες της Fed είναι σαφές. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια είναι το κλειδί για τον Τραμπ, καθώς αυτά καθορίζουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και, συνεπώς, τις αγορές κατοικίας, και αυτά παραμένουν επίμονα υψηλά ακόμη και καθώς οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων αυξάνονται.

