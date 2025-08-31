Λογαριασμός
Λευκός Οίκος: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους, παρά τη δικαστική απόφαση για τους δασμούς

«Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ», δήλωσε ο αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ

Τζέιμισον Γκριρ ομιλεί

H κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τις συνομιλίες της με εμπορικούς εταίρους παρά την απόφαση αμερικανικού εφετείου βάσει της οποίας οι περισσότεροι δασμοί του Αμερικανού προέδρου είναι παράνομοι, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ.

«Οι εμπορικοί εταίροι μας συνεχίζουν να εργάζονται πολύ στενά μαζί μας στις διαπραγματεύσεις», είπε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του Fox News, "Fox & Friends". «Οι άνθρωποι προχωρούν με τις συμφωνίες τους, ανεξαρτήτως του τι αυτό το δικαστήριο μπορεί να πει στο μεταξύ».

Ο Γκρίρ δεν ανέφερε με ποιες χώρες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οι ΗΠΑ, ωστόσο είπε πως ο ίδιος μίλησε με έναν υπουργό Εμπορίου χθες το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

