Big brother για τους κακοπληρωτές ενοικιαστές - Πότε ξεκινά η λειτουργία του

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Τειρεσίας» και για τους κακοπληρωτές νοικάρηδες: Πολύ σύντομα κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου πριν συμφωνήσει με έναν ενοικιαστή θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στο οικονομικό του «προφίλ» και να μάθει εάν συνηθίζει να αφήνει… «φέσια» ή είναι συνεπής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ξέρει εκ των προτέρων ποιον έχει απέναντί του και εφόσον του προκύψει… κακοπληρωτής θα λαμβάνει εύκολα την απόφασή του για το εάν θα τον δεχτεί στο ακίνητό του.

Από την άλλη βέβαια, όποιος δεν έχει επιβαρυμένο πιστωτικό προφίλ θα μπορεί να διαπραγματευθεί με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ένα καλύτερο ενοίκιο σε αντίθεση με κάποιον άλλον που βαρύνεται από ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία είτε προς άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Ο big brother για τους κακοπληρωτές ενοικιαστές

Το σχετικό μητρώο είναι στα «σκαριά» και θα διευκολύνει σε κάθε περίπτωση αρκετούς εκμισθωτές, οι οποίοι σήμερα κινδυνεύουν ακόμη και να πληρώσουν «φουσκωμένους» φόρους από ανείσπρακτα ενοίκια εάν δεν προσφύγουν στη δικαιοσύνη, κάτι που ενδεχομένως να είχαν αποφύγει αν εκ των προτέρων υπήρχε η δυνατότητα πρόσβασης στο «προφίλ» συνέπειας πληρωμών του νοικάρη τους.

Επί της ουσίας θα υπάρχει ένα μητρώο όπου θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των ενοικιαστών και το προφίλ τους. Αν δηλαδή έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια στον προηγούμενο ιδιοκτήτη ή αν έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος ή νερού.

Ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει εάν ο υποψήφιος νοικάρης έχει αφήσει «φέσια» σε προηγούμενους, εφόσον του ζητήσει την προσκόμιση πιστοποιητικού φερεγγυότητας που θα εκδίδεται από τη νέα πλατφόρμα.

Το γεγονός ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν με ποιον συναλλάσσονται έχει συμβάλλει και στο φαινόμενο των ανείσπρακτων ενοικίων, όπου αρκετοί όχι μόνον δεν εισπράττουν αυτά που έχουν συμφωνήσει, αλλά κινδυνεύουν κιόλας να πληρώσουν επιπλέον φόρο ως και 45%, αν δεν καταφύγουν σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες.

Θα εκδίδεται λοιπόν ένα πιστοποιητικό φερεγγυότητας που θα βεβαιώνει ότι κάποιος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και θα μπορεί να το εξασφαλίσει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να συνάψει οποιαδήποτε ιδιωτική σύμβαση, όπως για παράδειγμα η ενοικίαση ενός ακινήτου.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η δημιουργία Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που έχει θεσπιστεί από το 2022, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για ένα έργο που θα επιτρέψει τόσο στο Δημόσιο όσο και σε ιδιώτες πιστωτές να προχωρούν στην καλύτερη διαχείριση των οφειλών τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων (ανώνυμα φυσικά) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, αλλά και στην τεκμηρίωση της φερεγγυότητας.

Ειδικά το τελευταίο αυτό σκέλος εκτιμάται ότι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και στην αγορά κατοικίας, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής να τεκμηριώνει τη φερεγγυότητά του στον ιδιοκτήτη, προσκομίζοντας το σχετικό αντίγραφο που θα του χορηγεί το υπό σύσταση μητρώο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Πότε θα ενεργοποιηθεί η νέα πλατφόρμα

Η πλατφόρμα που θα βαθμολογεί την πιστοδοτική ικανότητα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου θα λειτουργήσει πιλοτικά εντός του 2026 (και συγκεκριμένα τον Μάιο του 2026) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην οποία θα ανήκει, θα «παραγάγει» τα πρώτα αποτελέσματα στις αρχές του 2027.

Το πιστοποιητικό θα αντλείται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που θέλει να προβεί σε μια συναλλαγή, μετά από σχετική αίτηση, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα αντλεί στοιχεία από το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που θα συγκεντρώνει όλες τις οφειλές από πιστωτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Τα στοιχεία οφειλών θα παρέχονται επικαιροποιημένα από τους πιστωτές στο μητρώο ανά εξάμηνο και σε αυτά περιλαμβάνονται οι οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων (ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες), καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές.

Κατά την αρχική του λειτουργία, το μητρώο θα διαλειτουργεί και θα αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους χρηματοδοτικούς φορείς μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων που τηρείται στην ΤτΕ και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς του «Τειρεσία».

Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η ένταξη πιστωτών του ευρύτερου δημοσίου αλλά και αμιγώς ιδιωτικού τομέα (όπως δήμοι, ΝΠΔΔ, εταιρείες παροχής ενέργειας και ύδρευσης, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, ιδιοκτήτες ακινήτων για οφειλόμενα μισθώματα κ.λπ.).

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα παράγεται με αυτοματοποιημένη διαδικασία και με τη χρήση αλγορίθμου.

Πηγή: skai.gr

