Ebury: Ο εμπορικός πόλεμος βάζει φρένο στο ράλι του δολαρίου

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Το δολάριο είχε την καλύτερη εβδομάδα των τελευταίων μηνών, καθώς οι πολιτικές ανησυχίες αποδυνάμωσαν το ευρώ. Ωστόσο, η αναζωπύρωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ανέτρεψε το κλίμα προς το τέλος της Παρασκευής, προκαλώντας απότομη πτώση στις μετοχές, άνοδο των κρατικών ομολόγων και προσωρινή διόρθωση του δολαρίου, το οποίο όμως σταθεροποιήθηκε και ανέκαμψε στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας στην Ασία. Δεν καταγράφηκαν σαφείς τάσεις στις αγορές συναλλάγματος, καθώς τα περισσότερα κύρια νομίσματα υποχώρησαν παράλληλα έναντι του δολαρίου. Το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη το βραζιλιάνικο ρεάλ, που κατέγραψε πτώση σχεδόν 4%, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (government shutdown) σημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα υπάρξουν σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Το ευρωπαϊκό ημερολόγιο είναι επίσης περιορισμένο. Η προσοχή των αγορών αναμένεται να παραμείνει στραμμένη στην επανέναρξη της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας, καθώς και στο ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για την επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας του Αυγούστου και την απασχόληση και μισθοδοσία του Σεπτεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο θα τραβήξουν μέρος της προσοχής.

Στερλίνα

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αγορά συνεχίζει να εστιάζει στη δημοσιονομική εικόνα, αν και ο πλήρης προϋπολογισμός του 2026 αναμένεται να παρουσιαστεί στις 26 Νοεμβρίου. Η αυξημένη αποστροφή κινδύνου την Παρασκευή ευνόησε τα βρετανικά κρατικά ομόλογα (Gilts), καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μετακίνηση κεφαλαίων από τις μετοχές σε ασφαλέστερα καταφύγια. Τα οικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να δείχνουν ανθεκτικότητα, χωρίς ενδείξεις απότομης επιβράδυνσης. Η επικείμενη έκθεση για την αγορά εργασίας θα αποτελέσει κρίσιμη δοκιμασία για την πορεία της οικονομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά προς το παρόν η στερλίνα φαίνεται να κινείται σε πλήρη συσχέτιση με το ευρώ.

Ευρώ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία αποτέλεσε έναν από τους κύριους παράγοντες της ανόδου του δολαρίου την περασμένη εβδομάδα, καθώς το ευρώ παραμένει το βασικό εναλλακτικό νόμισμα έναντι του αμερικανικού νομίσματος ως αποθετήριο αξίας και μέσο συναλλαγής. Αν και τα πιο δυσμενή σενάρια —όπως νέες εκλογές ή παραίτηση Μακρόν— έχουν αποφευχθεί, η ικανότητα της κυβέρνησης να εγκρίνει προϋπολογισμό παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη. Οι ανησυχίες για τα δημόσια οικονομικά φαίνεται να αποκτούν κεντρικό ρόλο στο επενδυτικό κλίμα, διατηρώντας το ευρώ υπό πίεση. Με δεδομένο ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι φτωχή σε οικονομικά στοιχεία, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί και πάλι στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Δολάριο

Η απουσία οικονομικών δεδομένων λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης (government shutdown) δυσχεραίνει την αποτίμηση της πορείας της αμερικανικής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σημάδια ανησυχίας στις αγορές. Οι επενδυτές δείχνουν περισσότερο προβληματισμένοι από την αναζωπύρωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με την Κίνα. Οι ΗΠΑ απάντησαν στους κινεζικούς περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών —τομέα στον οποίο η Κίνα διαθέτει σχεδόν μονοπωλιακή θέση— με την επιβολή πρόσθετου δασμού 100%, του οποίου όμως η εφαρμογή αναβλήθηκε έως την 1η Νοεμβρίου, αφήνοντας περιθώριο διαπραγματεύσεων. Η αρχική αντίδραση των αγορών ήταν πτωτική για το δολάριο, γεγονός που δείχνει ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν τους εμπορικούς πολέμους θετικό παράγοντα για το αμερικανικό νόμισμα.



