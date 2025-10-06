Του Enrique Diaz-Alvarez

Η αναστολή λειτουργίας των περισσότερων ομοσπονδιακών υπηρεσιών στις ΗΠΑ (shutdown), μετά την αδυναμία του Κογκρέσου να συμφωνήσει σε νομοσχέδια χρηματοδότησης, καθυστέρησε τη δημοσίευση του σημαντικότερου οικονομικού δείκτη παγκοσμίως – της έκθεσης για την απασχόληση (payrolls) στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι αγορές αντέδρασαν με ψυχραιμία: τα αμερικανικά χρηματιστήρια συνέχισαν να καταγράφουν ιστορικά υψηλά, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές, και το δολάριο διατήρησε τη θέση του έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κινήθηκαν μέσα σε εξαιρετικά στενά όρια — από τα πιο περιορισμένα που έχουν καταγραφεί μέσα στο έτος. Η μεγαλύτερη κίνηση μεταξύ των κύριων νομισμάτων σημειώθηκε στο γεν, το οποίο υποχωρεί απότομα μετά τη νίκη της δεξιάς, υποψήφιας Τακαΐτσι, η οποία είναι υπέρ μιας επεκτατικής οικονομικής γραμμής, στις εσωκομματικές εκλογές του κυβερνώντος κόμματος της Ιαπωνίας.

Με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να εμφανίζονται ανυποχώρητοι, το βασικό ερώτημα για τις αγορές είναι πόσο μπορεί να διαρκέσει το shutdown προτού προκαλέσει ουσιαστική οικονομική ζημιά — τόσο άμεσα όσο και μέσω της καθυστέρησης κρίσιμων οικονομικών στατιστικών και της συνακόλουθης αβεβαιότητας. Μέχρι στιγμής, η αντίδραση της αγοράς παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη. Το ημερολόγιο των οικονομικών ανακοινώσεων της εβδομάδας είναι ούτως ή άλλως φτωχό, ακόμη και χωρίς το shutdown στις ΗΠΑ, γεγονός που αφήνει τις αγορές συναλλάγματος να καθοδηγούνται κυρίως από τις εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Στερλίνα

Οι δείκτες PMI Σεπτεμβρίου για τη βρετανική επιχειρηματική δραστηριότητα αποδείχθηκαν ασθενέστεροι των προσδοκιών, δείχνοντας ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κινείται με υποτονικό ρυθμό κάτω του 1%, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει “κολλημένος” γύρω στο 4%. Η κατάσταση αυτή θυμίζει ήπια μορφή στασιμοπληθωρισμού – μια οικονομία με χαμηλή ανάπτυξη, υψηλό πληθωρισμό αλλά και χαμηλή ανεργία.

Το πλαίσιο αυτό δικαιολογεί τα τρέχοντα επίπεδα της στερλίνας, αν και ο κίνδυνος παραμένει μια δημοσιονομική ανακοίνωση που θα μπορούσε να ασκήσει νέα πίεση στην αγορά κρατικών ομολόγων. Προς το παρόν, τα επιτόκια παραμένουν υψηλά αλλά σταθερά — όπως και το νόμισμα.

Ευρώ

Ο προκαταρκτικός πληθωρισμός για τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 2,2% για τον συνολικό δείκτη και στο 2,3% για τον δομικό υποδείκτη, με τον τελευταίο να παραμένει αμετάβλητος τους τελευταίους πέντε μήνες. Με τα στοιχεία αυτά και τους δείκτες PMI να συνάδουν με αργή αλλά σταθερή ανάπτυξη, η ΕΚΤ μπορεί –κατά την άποψή μας– να διατηρήσει τα επιτόκια κοντά στο 2% για το προβλέψιμο μέλλον.

Οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν σταθεροποιηθεί προς το παρόν, ωστόσο, ελλείψει σημαντικών ανακοινώσεων ή πολιτικών εξελίξεων, το ενδιαφέρον για το κοινό νόμισμα θα παραμείνει στραμμένο στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Δολάριο ΗΠΑ

Το κυβερνητικό shutdown στέρησε από τις αγορές κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, αναγκάζοντας τους αναλυτές να στηριχθούν σε λιγότερο αξιόπιστες ιδιωτικές μετρήσεις. Η πιο σημαντική εξ αυτών, η έκθεση ADP για τη δημιουργία θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο, απογοήτευσε, δείχνοντας οριακή καθαρή μείωση απασχόλησης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέτρο έχει συχνά αποκλίνει από το αντίστοιχο του Bureau of Labor Statistics, το οποίο θεωρείται πιο αξιόπιστο, και έτσι οι αγορές το αγνόησαν σε μεγάλο βαθμό.

Η πρόβλεψη της Fed της Ατλάντα για την πραγματική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου προμηνύει ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 4%, παρά την αναμφισβήτητη επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας – γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιβράδυνση οφείλεται περισσότερο στη μείωση της προσφορά εργασίας παρά σε κάμψη της ζήτησης εργαζομένων.

*Ο Enrique Diaz-Alvarez είναι Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.