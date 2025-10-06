Σταματημό δεν έχει το ράλι του χρυσού, η τιμή του οποίου πλησιάζει το επίπεδο ορόσημο των 4.000 δολαρίων.

Οι τιμές του χρυσού φαίνονται ασταμάτητες αυτή τη στιγμή, με τo πολύτιμο μέταλλο να σημειώνει άνοδο 1,48% τη Δευτέρα στα 3.943 δολάρια ανά ουγγιά.

Η δυναμική πίσω από τα ασφαλή καταφύγια και τα πολύτιμα μέταλλα είναι αμείωτη, ωθούμενη από τις εμπορικές εντάσεις, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, τα επίπεδα ρεκόρ του αμερικανικού χρέους και τις πρόσφατες ανησυχίες για το κλείσιμο της κυβέρνησης στις ΗΠΑ.

Οι επενδυτές συρρέουν στα ETF που υποστηρίζονται από χρυσό φέτος, με το World Gold Council να αναφέρει τρίτο συνεχόμενο μήνα εισροών τον Αύγουστο. Τα συλλογικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αυξήθηκαν κατά 5% σε μηνιαία βάση στα 407 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σημειώνει το Trading View.

