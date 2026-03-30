Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 3 Απριλίου

Το χρηματικό ποσό των 94.232.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 123.391 δικαιούχων, από σήμερα Δευτέρα ως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων)
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ
  • από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»
