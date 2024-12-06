Δημοσκόπηση: Πρωτεύον πρόβλημα στη Γερμανία η οικονομία

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Το 83% των Γερμανών ερωτηθέντων θεωρεί κακή ή επιδεινωμένη τη γερμανική οικονομία βάσει της νέας δημοσκόπησης Deutschlandtrend για λογαριασμό της δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Τo 47% των ερωτηθέντων δηλώνει απαισιόδοξο για την εικόνα της γερμανικής οικονομίας το 2025, ενώ το 45% θεωρεί βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την οικονομία. Το 21% των Γερμανών ερωτηθέντων φοβάται για τη θέση εργασίας του. Αυτό μεταφράζεται με απλά λόγια: 1 στους 5 σε σύνολο 46 εκατομμυρίων εργαζομένων.Aρνητικές προβλέψεις ΟΟΣΑΑνησυχία στο μεταξύ προκαλούν και οι νέες καταστροφικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ για τη γερμανική οικονομία. Τα συνολικά στοιχεία για το 2024 και το 2025 χτυπούν άλλο ένα καμπανάκι για τη Γερμανία: Η ανάπτυξη κυμαίνεται γύρω στο 0,1% για το 2024 και 0,7% για το 2025, ενώ προέβλεπε 1,1%.Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά μείωση των πρoβλέψεων του ΟΟΣΑ για τη γερμανική οικονομία. Aιτίες μεταξύ άλλων σύμφωνα με την έκθεση του διεθνούς οργανισμού: η κακή χρηματοπιστωτική εικόνα της Γερμανίας, η διεθνής γεωπολιτική κατάσταση, η απειλή του προστατευτισμού.Νέες απεργίες από Δευτέρα στη VWΣτο μεταξύ, το απόγευμα της Πέμπτης το ισχυρό συνδικάτο IG-Metall ανακοίνωσε νέα απεργία στα εργοστάσια της Volkswagen την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, 100.000 εργαζόμενοι στη VW αναμένεται να απεργήσουν εκ νέου, ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων με την πλευρά της εργοδοσίας στις 9 Δεκεμβρίου.Στο επίκεντρο των απεργών και των επικείμενων διαπραγματεύσεων βρίσκονται οι συμβάσεις και οι μισθοί περίπου 120.0000 εργαζομένων στα εργοστάσια της VW. Σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες δομικές αλλαγές κινδυνεύουν με κλείσιμο τουλάχιστον τρία εργοστάσια του γερμανικού κολοσσού επί γερμανικού εδάφους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων.Μέχρι στιγμής, η πλευρά της εργοδοσίας εμφανίζεται ανένδοτη σε υποχωρήσεις, με βασικό επιχείρημα τη διάσωση της παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.