Σε ρυθμό ισχυρής ανάπτυξης οι ελληνικές scale-ups

Πάνω από 7 στις 10 ελληνικές scale-ups σχεδιάζουν να αντλήσουν νέα χρηματοδότηση το επόμενο διάστημα, με σκοπό να υποστηρίξουν την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και να επενδύσουν σε νέες αγορές, όπως προκύπτει από τα τελευταία ευρήματα της Deloitte Scale-Ups Confidence Survey 2025. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην οικονομία, η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο ενεργούς κόμβους για την ανάπτυξη ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να παραμένουν αισιόδοξες για το μέλλον τους και να προγραμματίζουν στρατηγικές εξαγωγής σε διεθνείς αγορές.

Οι προτεραιότητες, οι προκλήσεις και οι τάσεις για τις scale-ups σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή – Ισχυρή ανάπτυξη δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η αυξημένη ζήτηση για χρηματοδότηση ενισχύεται από την αναγνώριση της Ελλάδας ως δυναμικά εξελισσόμενου οικοσυστήματος για τις scale-ups. Ειδικότερα, το 73% των ελληνικών scale-ups επιδιώκει να εξασφαλίσει νέα κεφάλαια, με πολλές από αυτές να επισημαίνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε εξωτερικούς επενδυτές για να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους ανάπτυξης.

Το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση, αλλά συνδυάζεται με τη διαρκή επιθυμία για επέκταση σε νέες αγορές, με τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν τους βασικούς προορισμούς για διεθνή επέκταση.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Η αισιοδοξία των ελληνικών scale-ups είναι σε υψηλά επίπεδα, με την ανάπτυξη τους να καταγράφει εξαιρετικά αποτελέσματα. Με βαθμολογία 8,3/10 στην ανάπτυξή τους, οι ελληνικές scale-ups ξεπερνούν τον μέσο όρο της περιοχής ΕΜΕΑ και δείχνουν την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν σε προκλήσεις και να πετύχουν στόχους μεγάλου βεληνεκούς. Εντούτοις, οι λειτουργικές δυσκολίες και η δυσκολία στην απόκτηση νέων πελατών συνεχίζουν να αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Το 46% των επιχειρήσεων αναφέρει τις λειτουργικές δυσκολίες ως τον πιο σημαντικό παράγοντα περιορισμού της ανάπτυξης, ενώ το 34% αναφέρει πάγωμα προσλήψεων, το υψηλότερο ποσοστό στην περιοχή ΕΜΑ.

Διεθνής επέκταση και στρατηγική εξόδου

Η διεθνής επέκταση παραμένει πρωταρχικός στόχος για τις ελληνικές scale-ups, με τη Γαλλία να είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός (43%) για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Η χώρα προτιμάται για τις μεγάλες αγορές και τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες (36%) και η Γερμανία (29%) ακολουθούν ως ελκυστικοί προορισμοί.

Ωστόσο, οι στρατηγικές εξόδου (exit) παραμένουν περιορισμένες, με μόλις το 27% των ελληνικών scale-ups να διαθέτουν καταρτισμένη στρατηγική εξόδου. Παρά τη χαμηλή αυτή συμμετοχή, οι εξαγορές (M&A) αναγνωρίζονται ως η πιο πιθανή επιλογή για την έξοδο, με τις δημόσιες προσφορές (IPO) να μην αποτελούν προτεραιότητα για τις περισσότερες επιχειρήσεις.

Η πορεία προς το μέλλον

Παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές scale-ups δείχνουν να ωριμάζουν και να εξελίσσονται δυναμικά. Οι επενδυτές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική τους κατεύθυνση και την ισχυρή δυναμική τους. «Οι ελληνικές scale-ups, αν και αντιμέτωπες με πολλές δυσκολίες, παραμένουν αισιόδοξες και προσηλωμένες στους στόχους τους», αναφέρει η Deloitte Ελλάδος στην έκθεσή της.

