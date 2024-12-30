Ανάλυση: Γιατί συμφέρει η ένταξη στο νέο Εξοικονομώ 2025 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων του νέου Εξοικονομώ 2025 και ένα από τα ερωτήματα που φυσιολογικά έχει κάθε νοικοκυριό είναι εάν συμφέρει να μπει στην σχετική διαδικασία. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι περισσότεροι θα χρειαστεί είτε να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια ή να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες. Για αυτό ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κάποια δεδομένα.



Σε κάθε περίπτωση όποιος θελήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα μπορεί να διεκδικήσει ποσό ως και 35.000 ευρώ: Η «οροφή» της ενίσχυσης όμως δεν είναι για όλους παρά μόνον για ευπαθείς ομάδες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο γενικός πληθυσμός θα πρέπει να υπολογίζει πως μπορεί να εξασφαλίσει επιδότηση ως και 17.500 ευρώ, εφόσον οι εργασίες που θα κάνει κοστολογηθούν στα 35.000 ευρώ ή με άλλα λόγια το 50% των όποιων δαπανών απαιτηθούν.

Οι ενισχύσεις του Εξοικονομώ 2025 και τα κριτήρια

Συγκεκριμένα, βάσει και του οδηγού του προγράμματος αναλόγως της κατηγορίας που εμπίπτει ο δικαιούχος, το ποσοστό της οικονομικής ενίσχυσης ξεκινάει από 50%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτεται ακόμη και το 100% του κόστους επένδυσης.



Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

αντικατάσταση κουφωμάτων,

τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης,

αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,

σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),

λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες)

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης με ΦΠΑ ανά αίτηση ωφελούμενου, δεν μπορεί να υπερβαίνει:



α) το γινόμενο του 1,20 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

β) τις 35.000 ευρώ



Ως κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης που θα υποβληθούν στο πρόγραμμα θα χρησιμοποιούνται οι βαθμοημέρες θέρμανσης και θα δίνεται προτεραιότητα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών τους.



Όσον αφορά στους ωφελούμενους που θα υπαχθούν στο «Εξοικονομώ 2025», καλύπτοντας την ιδία συμμετοχή με δάνειο, επισημαίνεται πως το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%.

Παράδειγμα ενεργειακής αναβάθμισης μέσω Εξοικονομώ: Τα «ρίσκα» και τα κέρδη

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη, τα παραπάνω δεδομένα, θα επιχειρήσουμε μια «άσκηση» ενδεικτικά για το Λεκανοπέδιο Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσουμε το αν συμφέρει και γιατί να μπει κάποιος στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025.



Ας υποθέσουμε ότι δείχνει ενδιαφέρον να ενταχθεί στο Εξοικονομώ ο ιδιοκτήτης ενός «απόλυτα» ενεργοβόρου διαμερίσματος 100 τμ που ανήκει στην τελευταία ενεργειακή κλάση Η.



Ο συγκεκριμένος έχει την δυνατότητα μέσω του προγράμματος να κάνει μια πλήρη ενεργειακή ανακαίνιση και να ανέβει όχι 3 κλάσεις, αλλά 5, με άλλα λόγια να «σκαρφαλώσει» από την Η κλάση στην Β.



Το «πακέτο» παρεμβάσεων που θα απαιτηθεί για την συγκεκριμένη ενέργεια υπολογίζεται πως θα έχει συνολικό κόστος 25.000 ευρώ (θερμοπρόσοψη 60 τμ , αλλαγή κουφωμάτων 15,4τμ, εγκατάσταση αντλίας θερμότητας 10ΚW στην θέση του καυστήρα πετρελαίου, ηλιακός θερμοσίφωνας 160 lt συνδεδεμένος με την αντλία θερμότητας σε αντικατάσταση του ηλεκτρικού, 3 νέα κλιματιστικά Α++) με την εξοικονόμηση ενέργειας από την άλλη να φτάνει ως και 65%.



Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Το νοικοκυριό πριν τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις -και με τα δεδομένα του διαμερίσματος το οποίο ενεργειακά ήταν Η κλάσης- αναγκαζόταν να πληρώνει περίπου 2.280 ευρώ τον χρόνο (ή 190 ευρώ τον μήνα) για ρεύμα και πετρέλαιο.



Εφόσον ενταχθεί στο Εξοικονομώ 2025 και προχωρήσει στις εργασίες που το αναβαθμίζουν στην κλάση Β θα διαπιστώσει ότι τα σχετικά κόστη για θέρμανση/ψύξη θα περιοριστούν στα 798 ευρώ (ή 66,5 ευρώ τον μήνα), με άλλα λόγια το ετήσιο όφελος θα είναι 2.280-798=1.482 ευρώ!



Για να γίνουν όμως οι σχετικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως προαναφέρθηκε θα χρειαστούν σχεδόν 25.000 ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του έργου.



Από αυτά το 50% επιδοτείται, άρα θα απαιτηθούν 12.500 ευρώ ίδια συμμετοχή. Εάν αυτό το ποσό διαιρεθεί με τα 1.482 ευρώ που υπολογίζεται πως είναι το ετήσιο «κέρδος» στα έξοδα από την ενεργειακή αναβάθμιση που θα επιτευχθεί, η απόσβεση της ίδιας συμμετοχής θα γίνει σε περίπου 8,5 χρόνια.



Αν ο ενδιαφερόμενος λάβει ένα άτοκο δάνειο 6ετούς διάρκειας, η δόση του θα είναι 12.500 ευρώ/72, στα 174 ευρώ τον μήνα.



Όπως και να έχει κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνυπολογίσει τόσο το κόστος της επένδυσης που θα κάνει στο σπίτι του, όσο και τα μελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν μέσω της ενεργειακής αναβάθμισής του, προκειμένου και να διαπιστώσει μέχρι που μπορεί να φτάσει ώστε να λάβει και τις οριστικές αποφάσεις του.



Μια γενική εκτίμηση λέει πάντως ότι εφόσον αντέχει η τσέπη του να σηκώσει τα βάρη της ίδιας συμμετοχής στο τέλος θα βγει κερδισμένος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.