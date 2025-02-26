Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τη Θράκη με πράξεις - Επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές 64 εκατ. ευρώ για 55 έργα μεταποίησης και τουρισμό

Στο 3ο Συνέδριο “East Macedonia Thrace Forum” συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην ομιλία του παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την αύξηση του ΑΕΠ, με ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

“Νέο παραγωγικό μοντέλο σημαίνει ισχυρότερη, σύγχρονη, αποτελεσματική βιομηχανία που αφομοιώνει γρήγορα την καινοτομία που πρέπει να φέρνει η εφαρμοσμένη έρευνα και συνεπώς και τις εξαγωγές και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της βιομηχανίας μας για να μπορέσουμε συνολικά ως οικονομία να γίνουμε πιο ισχυροί και ανταγωνιστικοί”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το 2025 και το 2026 θα κατατεθούν αιτήσεις συμμετοχής σε καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου τα οποία σχεδόν στο σύνολό τους αφορούν στη μεταποίηση και την βιομηχανία. Δύο κύκλοι μεταποίησης, δύο κύκλοι μεγάλων επενδύσεων, δύο κύκλοι ενίσχυσης επενδύσεων άνω των 2 εκατ. ευρώ το λιγότερο για τις παραμεθόριες περιοχές.

“Η Θράκη μας, η Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο και ένα τμήμα της Ηπείρου είναι στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού νόμου. Αυτά τα 3 καθεστώτα θα δώσουν 900 εκατ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές ή σε επιχορήγηση για επενδύσεις που είναι στραμμένες στη βιομηχανία. Οι επιχειρηματίες της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν σημαντικό μερίδιο απ’ αυτά τα χρήματα” σημείωσε.

“Ύψιστη προτεραιότητα μάς είναι να δώσουμε ισχυρά κίνητρα για να μείνουν τα παιδιά μας στη γη που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, να υλοποιήσουν εκεί το όραμά τους και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους” υπογράμμισε και προσέθεσε: “Για να έχει η Ελλάδα μέλλον και να είναι ισχυρή, θα πρέπει να έχει ισχυρή περιφέρεια, να μειωθούν οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, να δημιουργηθούν πολλές καινούργιες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι πατριωτική και υπεύθυνη κοινωνική πολιτική, αυτή υπηρετούμε με συνέπεια, είναι όρος ασφάλειας και ευημερίας της πατρίδας μας”.

“Όπως έχω πει πολλές φορές, ο καλύτερος ‘φράχτης’ για τα σύνορά μας, είναι τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες στις παραμεθόριες περιοχές, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Να έχουν δουλειές τα παιδιά μας και να ανακοπεί και το μεγάλο κύμα φυγής προς το λεκανοπέδιο”, υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ειδικότερα για τη Θράκη σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οκτώ στρατηγικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εγκρίνει 55 έργα για δύο καθεστώτα μεταποίησης (Α’ και Β’ κύκλος) και ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων (Α’ και Β’ κύκλος) προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ, με επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης συνολικού ύψους 41,2. εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές 22.6 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πραγματοποιούνται έργα αναβάθμισης σε τέσσερα βιομηχανικά Πάρκα σε Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα και Κομοτηνή με προϋπολογισμό 11.960.000 ευρώ και δημοσία δαπάνη 5,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, με συνολικό προϋπολογισμό και δημοσία δαπάνη 4 εκατ. ευρώ γίνονται έργα για κατασκευή υποσταθμών από τον ΔΕΔΔΗΕ στα επιχειρηματικά πάρκα Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης και Σαπών.

Στο πλαίσιο της "Έξυπνης Μεταποίησης" έχουν ενταχθεί επτά μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 7.3 εκατ. ευρώ και εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ύψους 4.8 εκατ. ευρώ. Οι τέσσερις επιχειρήσεις αφορούν το Νομό Δράμας και από μια σε Ξάνθη, Καβάλα και Ροδόπη.

Αναφορικά με την ΕΥΔΕ ΕΚ, η χρηματοδότηση 108 έργων της δράσης “Ερευνώ - Καινοτομώ” για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ξεπερνά τα 71 εκατ. ευρώ, ενώ 3,2 εκατ. ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη για πέντε έργα του ΤΑΑ.

“Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να την ενισχύσουμε. Η προσοχή του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και συνολικά της Κυβέρνησης βρίσκεται σε αυτή την τόσο σημαντική περιοχή της πατρίδας μας”, κατέληξε στην παρέμβασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης.

