Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων –E registries», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.285.308 ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου, που υλοποιείται σε συνεργασία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αφορά στον σχεδιασμό, υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ακινήτων.

Επιδιώκει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα συγκεντρώνει, συστηματοποιεί και ενσωματώνει ψηφιακή πληροφορία που τηρείται από διαφορετικούς φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και αφορά συνολικά στα στοιχεία των ακινήτων της χώρας (κτίρια, οικόπεδα κ.λπ.) καθώς και στοιχεία της εκμετάλλευσής τους (π.χ. ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ενοικιάσεις, φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ.).

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων δεν απαιτεί από τους πολίτες να επανυποβάλουν τα στοιχεία τους σε καμία πλατφόρμα. Αντιθέτως, οι κρατικές βάσεις δεδομένων (Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Πολεοδομία κλπ) και τα πληροφοριακά τους συστήματα, θα διαλειτουργούν μεταξύ τους, έτσι ώστε για οποιαδήποτε αλλαγή σε επιμέρους δεδομένα να ενημερώνεται αυτόματα το σύνολο του Δημοσίου χωρίς καμία άλλη ενέργεια.

Στόχος του έργου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στην αγορά ακινήτων, καθώς και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω ανοιχτών δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης.

