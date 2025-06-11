Συνολικά 976 άνεργοι με αναπηρία έχουν ήδη προσληφθεί από δήμους, μέσω της νέας δράσης απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ενώ τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κάλυψη 1.000 θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε δήμους από ανέργους με αναπηρία και στοχεύει στην ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ισότιμες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαία και με ανώτατη επιχορήγηση τις 13.500 ευρώ ανά ΑμεΑ (το υπόλοιπο καλυπτόμενο από τον εκάστοτε δήμο).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/epidotoumeno-proghramma-apaskholisis-1000-atomon-me-anapiria-stoys-dimoys-tis-khwras-stokhos-oi-isotimes-efkairies-apaskholisis.

Πηγή: skai.gr

