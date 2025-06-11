Συνολικά 3.579 άνεργοι έχουν ήδη προσληφθεί σε νέες θέσεις εργασίας, μέσω του νέου προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την επιδότηση της απασχόλησης στη Θεσσαλία, ενώ οι αιτήσεις των επιχειρήσεων συνεχίζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Το πρόγραμμα δημιουργίας 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών και σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιχορήγηση καλύπτει έως το 75% του μισθού και των εισφορών (έως 1.250 ευρώ μηνιαία, 22.500 ευρώ συνολικά) του εργαζομένου για διάστημα έως 18 μήνες.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 90 εκατ. ευρώ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση, καθώς και για άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-νες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata.

