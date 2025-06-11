Κατά του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο τάχθηκε η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ κατά την επίσκεψη της στην Κίνα, προειδοποιώντας ότι η πολιτική αυτή υπονομεύει τα θεμέλια της παγκόσμιας ευημερίας.

«Οι καταναγκαστικές εμπορικές πολιτικές δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για τις σημερινές εμπορικές εντάσεις», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ την Τετάρτη σε ομιλία της στη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας στο Πεκίνο.

Στο βαθμό που ο προστατευτισμός αντιμετωπίζει τις ανισορροπίες, δεν επιλύει τις βαθύτερες αιτίες τους, αλλά υπονομεύει τα θεμέλια της παγκόσμιας ευημερίας", ανέφερε, "και με τις χώρες να είναι πλέον βαθιά ενσωματωμένες μέσω των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού - αλλά όχι πλέον τόσο γεωπολιτικά ευθυγραμμισμένες όσο στο παρελθόν - ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Οι καταναγκαστικές εμπορικές πολιτικές είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσουν αντίποινα και να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που είναι αμοιβαία επιζήμια".

Η επικεφαλής της ΕΚΤ παρόλο που δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντ. Τράμπ, στην ουσία τον φωτογράφισε, επισημαίνοντας ότι για την πολιτική των δασμών: «αν θέλουμε σοβαρά να διατηρήσουμε την ευημερία μας, πρέπει να επιδιώξουμε συνεργατικές λύσεις - ακόμη και μπροστά στις γεωπολιτικές διαφορές», συμπληρώνοντας ότι τόσο οι πλεονασματικές όσο και οι ελλειμματικές χώρες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να παίξουν το ρόλο τους».

Η Κρ. Λαγκάρντ κατέληξε λέγοντας ότι «δεδομένων των εκτιμήσεων για την εθνική ασφάλεια και της εμπειρίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένας ορισμένος βαθμός μείωσης του κινδύνου είναι εδώ για να μείνει», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Λίγες χώρες είναι πρόθυμες να παραμείνουν εξαρτημένες από άλλες για στρατηγικές βιομηχανίες».

Έλληνας επικεφαλής στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών της ΕΚΤ

Στο μεταξύ, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διόρισε τον Θωμά Βλασσόπουλο ως Γενικό Διευθυντή Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών. Σήμερα στην ΕΚΤ εργάζονται περίπου 270 Έλληνες και ο κ. Βλασσόπουλος είναι ο πρώτος που καταλαμβάνει τόσο υψηλό αξίωμα στην εσωτερική ιεραρχία της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Θωμάς Βλασσόπουλος είναι σήμερα Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Αγοράς, θέση την οποία κατέχει από τον Μάιο του 2021. Εντάχθηκε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΚΤ το 2008, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κ. Βλασσόπουλος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα οικονομικά από το London School of Economics and Political Science.

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών Αγοράς και Πληρωμών (DG-MIP) συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των υποδομών αγοράς του Ευρωσυστήματος (TARGET Services), ασκεί την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών, εκκαθάρισης και διακανονισμού και ενεργεί ως καταλύτης για την καινοτομία στις πληρωμές λιανικής, καθώς και για τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών για τον διακανονισμό χρήματος χονδρικής κεντρικής τράπεζας. Ηγείται επίσης του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.