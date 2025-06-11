Η επιστροφή ενοικίου θα περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Για τους μεν πολίτες, η εξόφληση του ενοικίου με πληρωμή σε τράπεζα αποτελεί προαπαιτούμενο για την οικονομική τους ενίσχυση που αφορά τη στέγη. Για τις δεν επιχειρήσεις, η υποχρεωτική πληρωμή του ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης μέσα από τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί προϋπόθεση για την έκπτωση του τιμολογίου από τις δαπάνες. Επίσης, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων η έκπτωση δαπανών του 5% (π.χ. κόστος ανακαίνισης) θα περνάει με τον όρο της ψηφιακής πληρωμής.

Αυτά αποκάλυψε μεταξύ άλλων σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον εκδότη και Διευθυντή της Real News, Νίκο Χατζηνικολάου, μετά από χαιρετισμό του κατά την έναρξη του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030».

Όπως είπε ο Υπουργός έχουμε διανύσει μεγάλο μέρος της διαδρομής στο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας. «Οι πολίτες έχουν αρχίσει να αισθάνονται τις βελτιώσεις στην καθημερινότητά τους και πιστεύω ότι το 2030 η Ελλάδα θα έχει κατακτήσει πολύ περισσότερα» είπε ο κ. Πιερρακάκης. «Έχουμε πετύχει ανάπτυξη 2,3%, υψηλότερη του μέσου όρου της ευρωζώνης, αλλά αυτό δεν φτάνει, πρέπει να πετύχουμε κάτι καλύτερο».

Συνυπεύθυνες θα είναι οι εταιρείες καυσίμων για τις παραβάσεις

Μία από τις τομές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τον Τελωνειακό Κώδικα είναι η πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων με την επιβολή σημαντικών κυρώσεων και προστίμων στις εταιρείες διανομής, οι οποίες θα έχουν πλέον θεσμική υποχρέωση να παρακολουθούν για πιθανές παραβάσεις στο δίκτυο των πρατηρίων τους.

«Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι χάνουμε μισό δις ευρώ από τα ταμεία μας λόγω του λαθρεμπορίου καυσίμων» υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τονίζοντας ότι για το λόγο αυτό χρειάζεται η εξάντληση της αυστηρότητας.

Μεταβιβάσεις ακινήτων από αλληλέγγυους υπεύθυνους επιχειρήσεων

Παράλληλα, με μία νέα διάταξη αποκαθίσταται ένας ακόμη παραλογισμός του ελληνικού κράτους. Θα μπορούν στο εξής όλα τα υπεύθυνα αλληλέγγυα πρόσωπα επιχειρήσεων, δηλαδή, διαχειριστές, σύμβουλοι, μέτοχοι και μέλη εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής έως 5% να προβαίνουν σε πωλήσεις ή γονικές παροχές ακινήτων τους, ακόμα και όταν η εταιρεία με την οποία συνδέονται έχει χρέη προς το Δημόσιο, αρκεί να τα έχει ρυθμίσει.

«Επίσης, για όσους έχουν μετοχική σχέση άνω του 5% θα προβλέπεται μια πιο ευέλικτη διαδικασία όπου το κράτος θα διασφαλίζεται», είπε συγκεκριμένα ο Υπουργός. Το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει και το οποίο έφτανε το 70% θα μπορεί να περιοριστεί στο 7%, με την προϋπόθεση ότι θα δώσουν οι διαχειριστές ένα άλλο ακίνητο ως ενέχυρο.

«Το Κράτος πρέπει να δίνει το χέρι και να μην κουνάει το δάχτυλο» είπε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί οι ρυθμίσεις να είναι τιμωρητικές».

Κίνητρα να ανοίξουν κλειστά ακίνητα - Σοκ προσφοράς

Ανάμεσα στα κίνητρα προκειμένου οι ιδιοκτήτες να διοχετεύσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μίλησε για ένα πακέτο μέτρων. Πέραν της φορολογικής πτυχής - καθώς τα όποια νέα μέτρα φορολογικής κατεύθυνσης θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ - ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε την κοινωνική αντιπαροχή και την πλήρη αποτύπωση της ιδιοκτησίας του κράτους.

«Μέσω της ΕΤΑΔ , περίπου 36.000 ακίνητα θα πέσουν στην αγορά , παράλληλα με τα ακίνητα των τραπεζών και των servicers» είπε ο Υπουργός και εστίασε στην ανάγκη δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου που θα αξιοποιεί τα ανενεργά Κοινωφελή Ιδρύματα .

«Χρειαζόμαστε ένα σοκ προσφοράς» είπε χαρακτηριστικά. «Το θεσμικό πλαίσιο και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου θα πρέπει να γίνουν όλα μαζί και με ταχύτητα».

Τα 3+1 σημεία για προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων

Αναλυτική αναφορά στα 3 + 1 σημεία της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί για ακόμη μεγαλύτερα αποτελέσματα έκανε ο Υπουργός:

- Να αφαιρεθούν τα εμπόδια από την οικονομία. Η Ελλάδα παραμένει μια γραφειοκρατική χώρα. Έχουν ψηφιοποιηθεί 2.000 διαδικασίες, εκκρεμούν άλλες 3.500 υπηρεσίες του Κράτους προς πολίτες και επιχειρήσεις

- Να αξιοποιηθεί η δημόσια περιουσία με αποτύπωση και ενεργό διαχείριση. Το Υπερταμείο έχει assets 12 δις ευρώ

- Να αναπτυχθούν ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας βάσει στρατηγικού πλάνου

- Να αρθούν τα εμπόδια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πηγή: skai.gr

