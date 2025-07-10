Η Ελλάδα στην τέταρτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αίγυπτο

Η ανάδειξη των δυνατοτήτων ενίσχυσης της εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου αποτέλεσε αντικείμενο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στα γραφεία του ΣΕΒ, με συνδιοργανωτές το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση με τίτλο «Discover Egypt» εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την ενίσχυση επιχειρηματικών συνεργασιών με αιγυπτιακές εταιρείες, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου στη Βόρεια Αφρική ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε η πρόθεση διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής στο Κάιρο τον Δεκέμβριο του 2025, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνο-αιγυπτιακής επιχειρηματικής παρουσίας.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς από την Βίκυ Μακρυγιάννη, διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ, την Ροζίτα Κούρταλη, μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enterprise Greece, δρ Μαρίνο Γιαννόπουλο, και τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒΕ, Παναγιώτη Χασάπη.

Ακολούθησαν ο παρεμβάσεις του πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ και του πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Νικόλαου Παπαγεωργίου (μέσω τηλεδιάσκεψης). Αμφότεροι τόνισαν τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων, ενθαρρύνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να διερευνήσουν συνεργασίες με την Αίγυπτο, κυρίως σε τομείς όπου διαθέτουν τεχνογνωσία και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Από του ομιλητές της εκδήλωσης υπογραμμίστηκε ότι η Αίγυπτος αποτελεί σταθερό και ταυτόχρονα ανερχόμενο στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου και ότι οι εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παρουσιάζουν έντονη δυναμική και σταθερά αυξανόμενη τάση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η ναυτιλία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η αγροδιατροφή.

Υπενθυμίζεται ότι η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Αίγυπτο το 2024 ανήλθε σε περίπου 906 εκατ. ευρώ (έναντι 506 εκατ. ευρώ το 2023), καταγράφοντας θεαματική αύξηση σχεδόν 80%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική διεύρυνση των εξαγωγών ορυκτών καυσίμων, λιπαντικών και συναφών υλικών. Την ίδια περίοδο, οι ελληνικές εισαγωγές από την Αίγυπτο διαμορφώθηκαν σε 1,3 δισ. ευρώ (έναντι 1,4 δισ. ευρώ το 2023), σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 12%. Συνολικά, το διμερές εμπόριο ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2023.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Αίγυπτο, με περισσότερες από 200 ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν ενεργή παρουσία και δραστηριότητα στη χώρα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελληνικές επενδύσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν την περίοδο 2023-2024, αγγίζοντας τα 12,1 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος—γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρηματικών κύκλων στο αιγυπτιακό επενδυτικό περιβάλλον.





