Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει αυτή την εβδομάδα έναν κυμαινόμενο πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου κυρώσεων, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών-μελών, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο τέσσερις Ευρωπαίους διπλωμάτες.

Η Κομισιόν είχε προτείνει τον Ιούνιο, στο 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία, τη μείωση του πλαφόν τιμής που έχει συμφωνηθεί από την Ομάδα των Επτά (G7), από τα 60 στα 45 δολάρια ανά βαρέλι. Το πλαφόν αυτό, που στοχεύει στον περιορισμό των εσόδων της Μόσχας για τη χρηματοδότηση του πολέμου, είχε αρχικά συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.

Η πρόταση για χαμηλότερο πλαφόν προέκυψε ως απάντηση στη μείωση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, που κατέστησε το υπάρχον πλαφόν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου.

Ωστόσο, Βρετανία και ΕΕ απέτυχαν να εξασφαλίσουν τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο των G7 που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στον Καναδά.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν προσωρινά κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο, προτού υποχωρήσουν ξανά στα επίπεδα των 60 δολαρίων.

Η ΕΕ πλέον προχωρά μόνη της, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται έναν νέο μηχανισμό που θα προσαρμόζει το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού αργού πετρελαίου με βάση τις διακυμάνσεις των παγκόσμιων τιμών, σύμφωνα με τέσσερις διπλωματικές πηγές της ΕΕ.

Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει, ωστόσο μία από τις πηγές ανέφερε ότι το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε φάση επεξεργασίας και προβλέπει μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης, ώστε το πλαφόν να αντανακλά πιο αποτελεσματικά τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το αρχικό σημείο αναφοράς για το νέο κυμαινόμενο πλαφόν θα βρίσκεται λίγο πάνω από τα 45 δολάρια ανά βαρέλι, χωρίς να υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση.

Παράλληλα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι χώρες με ισχυρή ναυτιλία όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα διατηρούν διαχρονικές επιφυλάξεις απέναντι στο πλαφόν, λόγω των πιθανών οικονομικών απωλειών για τον ναυτιλιακό τους τομέα και του φόβου ότι οι πλοιοκτήτες ενδέχεται να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός ΕΕ.

Το υφιστάμενο πλαφόν απαγορεύει τη διακίνηση ρωσικού αργού πετρελαίου δια θαλάσσης, εάν η τιμή υπερβαίνει τα 60 δολάρια το βαρέλι, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ναυτιλίας, ασφάλισης και αντασφάλισης για τέτοιες μεταφορές, εκτός αν το φορτίο πωλείται κάτω από το όριο αυτό.

Στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της G7 στον Καναδά τον Μάιο, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε εκφράσει σκεπτικισμό για την ανάγκη μείωσης του πλαφόν, υπογραμμίζει το Reuters.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σκληρύνει τη ρητορική του απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέο πακέτο αμερικανικών κυρώσεων. Στην Ουάσινγκτον φαίνεται πλέον να αυξάνεται η στήριξη στο ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του πλαφόν, με γερουσιαστές όπως ο Λίντσεϊ Γκράχαμ να εκφράζουν ανοιχτά τη στήριξή τους στη μείωση του ορίου.

Ακόμη κι αν οι πρέσβεις της ΕΕ καταλήξουν σε συμφωνία για τον αναθεωρημένο μηχανισμό του πλαφόν, η Σλοβακία διατηρεί ενστάσεις και απειλεί να μπλοκάρει ολόκληρο το πακέτο κυρώσεων, λόγω των ανησυχιών της για το σχέδιο της ΕΕ να τερματίσει τις ρωσικές ενεργειακές εισαγωγές έως το 2027. Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομοφωνία για να υιοθετηθούν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.