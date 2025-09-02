Δωρεάν κρατικό χρήμα 17.500 ευρώ σε νέες επιχειρήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ζεστό» κρατικό χρήμα για να «στήσουν» τη δική τους επιχείρηση θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν εκ νέου χιλιάδες άνεργοι: Το ποσό που μπορούν να εξασφαλίσουν διαμορφώνεται στα 17.500 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Μία από τις προϋποθέσεις που έχει τεθεί είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου από πλευράς ενδιαφερόμενου, το οποίο θα θεωρηθεί πως επιτρέπει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος του σχετικού προγράμματος της ΔΥΠΑ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ανέργων ηλικίας έως 29 ετών:

Η νέα προκήρυξη θα δίνει έμφαση στη συμμετοχή γυναικών, που αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων, αλλά και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι δικαιούχοι

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω της ίδιας πλατφόρμας, υπό την ευθύνη της ΔΥΠΑ.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι:

Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ

Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

Να είναι Έλληνας πολίτης, πολίτης κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενής με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα, ή πολίτης τρίτης χώρας με ισχύουσα άδεια διαμονής

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας

Τι είδους επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται

Οι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν:

Ατομική επιχείρηση

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) ως ομόρρυθμοι εταίροι

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016)

Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται να έχουν συσταθεί από πρώην ανέργους.

Το ποσό της χρηματοδότησης

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.500 ευρώ θα δοθεί σε τρεις δόσεις:

1η δόση – 5.000 ευρώ: Με την έναρξη της δραστηριότητας

2η δόση – 6.000 ευρώ: Μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας

3η δόση – 6.000 ευρώ: Μετά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.

Στους προηγούμενους κύκλους των σχετικών προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, οι σχεδόν 10.000 ωφελούμενοι δημιούργησαν από καφέ και καταστήματα γρήγορου φαγητού, μέχρι φυσικοθεραπευτήρια, φροντιστήρια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα διαιτολογίας, αλλά και καινοτόμες start-ups – όπως μια επιχείρηση ticket seller που εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.



