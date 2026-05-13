Κατακόρυφη μείωση σημείωσαν οι προμήθειες αεροπορικών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη τον Απρίλιο με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η περιοχή να καλύψει το κενό, προειδοποίησε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Οργανισμού, οι εισαγωγές καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μειώθηκαν από 330.000 βαρέλια ημερησίως τον Μάρτιο σε μόλις 60.000 βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ περιόρισαν δραστικά τις ροές από τον Περσικό Κόλπο.

Ο ΔΟΑΕ εκτιμά ότι οι περιοχές εισαγωγής, όπως η Ευρώπη, θα πρέπει ιδανικά να αναπληρώσουν τουλάχιστον το 80% και κατά προτίμηση το 90% των χαμένων ποσοτήτων από τη Μέση Ανατολή, ώστε να αποφευχθούν ελλείψεις κατά τη θερινή περίοδο.

Ωστόσο, οι καθαρές ευρωπαϊκές εισαγωγές αεροπορικών καυσίμων έφτασαν τον Απρίλιο μόλις στο 70% των επιπέδων του Μαρτίου.

Η Ευρώπη αύξησε τις εισαγωγές καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νιγηρία, αλλά όχι σε βαθμό που να αντισταθμίσει τις απώλειες από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι συγκεκριμένες ροές ανήλθαν σε 221.000 βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο.

«Καθώς τα ευρωπαϊκά αποθέματα μειώνονται με ταχείς ρυθμούς και οι ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός λειτουργίας, οι εφοδιαστικές αλυσίδες που σηκώνουν τώρα το βάρος -η αμερικανική ακτή του Κόλπου και η Νιγηρία- πιέζονται για να καλύψουν ένα πολύ μεγαλύτερο κενό», αναφέρει η έκθεση.

«Χωρίς άμεση επίλυση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ, η εξισορρόπηση της αγοράς θα απαιτήσει χρόνο», καταλήγει ο Οργανισμός.



Πηγή: skai.gr

